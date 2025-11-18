नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई ब्रिटिस काउन्सिल गोइङ ग्लोबल पार्टनरसिप अवार्ड

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
११ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ब्रिटिस काउन्सिल गोइङ ग्लोबल पार्टनरसिप अवार्ड २०२५ प्राप्त गरेको छ ।
नेपालमा हरित सिप विकास तथा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यमा पुर्याएको योगदानको लागि महासंघले सो अवार्ड प्राप्त गरेको हो । यो अवार्डको घोषणा अक्टोबर २८ का दिन लन्डनमा आयोजित गोइङ ग्लोबल २०२५ सम्मेलनका क्रममा प्रदान गरिएको थियो ।
सोही अवसरमा नेपाली साझेदारहरूको तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चुडामणि शर्माले अवार्ड ग्रहण गरे । नेपालमा पहिलो पटक ग्रीन स्किल्स एडभाइजरी बोर्ड (जिसाब) को औपचारिक शुभारम्भ कार्यक्रम अवसरमा सचिव शर्माले महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीलाई सो अवार्ड हस्तान्तरण गरे ।
सो अवसरमा बोल्दै सचिव पौडेलले यो अवार्डले बेलायत र नेपालका संस्थाबीचको उत्कृष्ट साझेदारीलाई सम्मान गरेको धारणा राखे ।
गोइङ ग्लोबल पार्टनरसिप अवार्ड अन्तर्गत ब्रिटिस काउन्सिलको गोइङ ग्लोबल पार्टनरसिप कार्यक्रमको पाँचौं वार्षिकोत्सवका अवसरमा यस अवार्डबाट संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित प्रभावकारी, विशिष्ट र प्रेरणादायी परियोजनालाई सम्मान गरिएको हो ।
