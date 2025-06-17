नवीकरणसम्बन्धी प्रावधानविरूद्ध विराटनगरमा औषधि व्यवसायीले थाले आन्दोलन

११ मंसिर, विराटनगर । म्याद सकिएको ३० दिनभित्र नवीकरण नगरे प्रमाणपत्र स्वत: रद्द हुने गरी औषधि ऐन २०३५ संशोधन भएपछि विराटनगरमा औषधि व्यवसायीले आन्दोलन सुरु गरेका छन् । नवीकरण सम्बन्धि प्रावधान खुकुलो बनाउन माग बिहीबार गर्दै व्यवसायीले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
औषधि ऐन २०३५ को संसोधित दफा ११ को उपदफा ५ खारेज गर्नुपर्ने कोशी प्रदेशका औषधि व्यवसायीको माग छ ।
औषधि ऐन २०३५ को संसोधित दफा ११ को उपदफा २ अनुसार अनुज्ञा प्रमाणपत्र अवधि सकिनु अगावै नविकरण गर्नुपर्छ । उपदफा ३ मा म्याद सकिएको ३० दिन भित्र दोब्बर दस्तुरसहित नविकरण गर्न सक्ने प्रावधान छ । ३० दिन भित्र नविकरण नगरे प्रमाणपत्र स्वत खारेज हुने प्रावधान उपदफा ५ मा छ ।
व्यवसायीले उपदफा ५ खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । संघका मोरङ अध्यक्ष देशबन्धु ढकाल पेसागत सुरक्षामाथि समस्या हुने भएकाले प्रावधान सच्याउन माग गरिएको बताए । आन्दोलन चरणवद्ध रूपमा गर्ने उनले बताए ।
बिहीबार विराटनगर महानगरपालिका– ३ मा रहेको औषधि व्यवस्था विभाग परिसरमा प्रदर्शन गरेका औषधि व्यवसायीहरू ऐनलाई संशोधन गर्न माग गरे । औषधि व्यवसायीहरुले आफ्ना माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने बताएका छन् ।
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०८२ ले औषधिको दर्ता सम्बन्धि प्रावधान कसिलो बनाएको थियो । यो ऐन गत साउन २४ गते प्रमाणीकरणपछि कार्यान्वयनमा छ ।
