+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

चितवन राइनोज 2025

0/0
कर्णाली याक्स 2025 va चितवन राइनोज 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

11/0 (1.2)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

चितवन राइनोज 2025

0/0
vs

कर्णाली याक्स 2025

11/0 (1.2)
WC Series
चितवन राइनोज 2025
0/0
VS
कर्णाली याक्स 2025
11/0 (1.2)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

प्रहरीले दुर्गा प्रसाईंलाई भेट्न दिएन, कानुन व्यवसायीले भने- संविधानको उल्लंघन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २ गते ११:५४

काठमाडौं । दुर्गा प्रसाईंलाई भेट्न गएका कानुन व्यवसायीलाई प्रहरीले भेट्न नदिई फर्काएको छ ।

गएराति भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ परेका प्रसाईंलाई काठमाडौं प्रहरी परिसर भद्रकालीमा राखिएको छ । आज बिहान उनका कानुन व्यवसायीहरु प्रसाईंलाई भेट्न प्रहरी परिसर पुगेका थिए ।

तर प्रहरीले ‘माथिको आदेश’ भन्दै भेट्न नदिएको अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘प्रहरीले हामी कानुन व्यवसायीलाई माथिको आदेश भन्दै भेट्न दिएन,’ अधिवक्ता भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो संवैधानिक अधिकार विपरीत छ । र, यससम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।’

संविधानको धारा २० को उपधारा २ मा ‘पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुने’ उल्लेख छ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ व्यवस्था समेत छ ।

तर शत्रु देशको नागरिकको हकमा भने यो उपधारा लागू नहुने संविधानमा उल्लेख छ ।

दुर्गा प्रसाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा नागरिक बचाउ दलले आजैबाट संघर्षका कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । मंसिर ७ गते प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिए पनि प्रसाईंको गिरफ्तारीको विरोधमा आजैबाट प्रदर्शनमा उत्रिने सो पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् ।

प्रसाईंलाई २४ घण्टाभित्र रिहाइको माग गर्दै उनीहरुले आज दिउँसो १:३० बजे सिडिओ कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको नागरिक बचाउ दलका अध्यक्ष माधव प्रसाद खतिवडाले (माधव कल्पित) ले जानकारी दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

दुर्गा प्रसाईंको प्रदर्शन रोक्न खोजेको प्रशासनले एमालेलाई के गर्ला ?
दुर्गा प्रसाईं
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दुर्गा प्रसाईंको प्रदर्शन रोक्न खोजेको प्रशासनले एमालेलाई के गर्ला ?

दुर्गा प्रसाईंको प्रदर्शन रोक्न खोजेको प्रशासनले एमालेलाई के गर्ला ?
दुर्गा प्रसाईंको गिरफ्तारीविरुद्ध नागरिक बचाउ दल आन्दोलित, महामन्त्री भन्छन्– आजै सडकमा उत्रिन्छौं

दुर्गा प्रसाईंको गिरफ्तारीविरुद्ध नागरिक बचाउ दल आन्दोलित, महामन्त्री भन्छन्– आजै सडकमा उत्रिन्छौं
दुर्गा प्रसाईं पक्राउ

दुर्गा प्रसाईं पक्राउ
प्रसाईं समर्थित दलका प्रस्तावित सभापति भन्छन्- राजनीतिलाई व्यापार सम्झेका छैनौं

प्रसाईं समर्थित दलका प्रस्तावित सभापति भन्छन्- राजनीतिलाई व्यापार सम्झेका छैनौं
प्रसाईं समर्थित दलमा २७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, तारा अंकित झण्डा, चुनाव चिह्न जोडी पाइला

प्रसाईं समर्थित दलमा २७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, तारा अंकित झण्डा, चुनाव चिह्न जोडी पाइला
दुर्गा प्रसाईंको समर्थनमा बन्यो नागरिक बचाउ दल, नेतृत्वमा माधव खतिवडा

दुर्गा प्रसाईंको समर्थनमा बन्यो नागरिक बचाउ दल, नेतृत्वमा माधव खतिवडा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित