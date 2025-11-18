प्रहरीले दुर्गा प्रसाईंलाई भेट्न दिएन, कानुन व्यवसायीले भने- संविधानको उल्लंघन

काठमाडौं । दुर्गा प्रसाईंलाई भेट्न गएका कानुन व्यवसायीलाई प्रहरीले भेट्न नदिई फर्काएको छ ।
गएराति भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ परेका प्रसाईंलाई काठमाडौं प्रहरी परिसर भद्रकालीमा राखिएको छ । आज बिहान उनका कानुन व्यवसायीहरु प्रसाईंलाई भेट्न प्रहरी परिसर पुगेका थिए ।
तर प्रहरीले ‘माथिको आदेश’ भन्दै भेट्न नदिएको अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘प्रहरीले हामी कानुन व्यवसायीलाई माथिको आदेश भन्दै भेट्न दिएन,’ अधिवक्ता भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो संवैधानिक अधिकार विपरीत छ । र, यससम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।’
संविधानको धारा २० को उपधारा २ मा ‘पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुने’ उल्लेख छ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ व्यवस्था समेत छ ।
तर शत्रु देशको नागरिकको हकमा भने यो उपधारा लागू नहुने संविधानमा उल्लेख छ ।
दुर्गा प्रसाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा नागरिक बचाउ दलले आजैबाट संघर्षका कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । मंसिर ७ गते प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिए पनि प्रसाईंको गिरफ्तारीको विरोधमा आजैबाट प्रदर्शनमा उत्रिने सो पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रसाईंलाई २४ घण्टाभित्र रिहाइको माग गर्दै उनीहरुले आज दिउँसो १:३० बजे सिडिओ कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको नागरिक बचाउ दलका अध्यक्ष माधव प्रसाद खतिवडाले (माधव कल्पित) ले जानकारी दिए ।
