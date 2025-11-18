+
सेयर बजारका सबै सूचक बढे, ५ कम्पनीमा १० प्रतिशत वृद्धि

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २ गते १५:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मंगलबार नेप्से परिसूचक १५.७० अंकले बढेर २५६६ मा पुगेको छ।
  • कारोबार रकम ३ अर्ब ९४ करोडबाट ४ अर्ब १० करोडमा वृद्धि भएको छ।
  • २०७ कम्पनीको मूल्य बढ्दा ४४ को घटेको र पाँच कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ।

२ मंसिर, काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजारको परिसूचकसँगै सबै समूहगत सूचक बढेका छन् । अघिल्लो दिनको तुलनामा आज बजार परिसूचक नेप्से १५.७० अंक बढेको छ ।

सो अंकको वृद्धिसँगै नेप्से २५६६ मा कायम भएको छ । परिसूचकसँगै कारोबार रकम बढेको छ । अघिल्लो दिन ३ अर्ब ९४ करोडको कारोबार भएकोमा आज ४ अर्ब १० करोडको भयो ।

२०७ कम्पनीको मूल्य बढ्दा ४४ को घट्यो भने ५ को स्थिर रह्यो । यस दिन सबै समूहका सूचक बढेका छन् ।

बैंकिङ ०.३१, विकास बैंक १.२५, फाइनान्स ०.८९, होटल तथा पर्यटन १.२८, जलविद्युत् ०.९३, लगानी १.०३, जीवन बीमा ०.४६, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.२०, माइक्रोफाइनान्स ०.४७, निर्जीवन बीमा ०.८४, अन्य ०.५३ तथा व्यापार ०.०९ प्रतिशत बढे ।

पाँच कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशत बढेको छ । १० प्रतिशत मूल्य बढेका कम्पनीमा सागर डिस्टिलरी, माबिलुङ इनर्जी, बुंगल हाइड्रोपावर, झापा इनर्जी र बन्दीपुर केबुलकार छन् । यी सबै कम्पनी हालै सूचीकृत भएका नयाँ हुन् ।

हिमस्टार ऊर्जाको ८.७, मिडसोलु हाइड्रोपावरको ७.०४, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ५.५८, माइखोला हाइड्रोपावरको ५.२४ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।

हिमालयन पावर पार्टनरको मूल्य सबैभन्दा धेरै २.७८ प्रतिशत घट्यो । आज धेरै कारोबार भएका पाँच कम्पनीमा साहस ऊर्जा, बरुण हाइड्रोपावर, माउन्टेन इनर्जी, सिनर्जी पावर र निफ्रा रहे ।

सेयर बजार
