राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले चुनावी मोर्चाबन्दी गर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २ गते १६:४२
फाइल तस्वीर

२ मंसिर, काठमाडौं । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले २१ फागुनको चुनावमा अन्य विचार मिल्ने दल समूहसँग चुनावी मोर्चाबन्दी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत सोमबार र मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले चुनावी प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति सम्पन्न गर्न विचार सिद्धान्त मुद्दा मिल्ने पार्टीहरूसँग एकता, मोर्चा, चुनावी गठबन्धन बनाई अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा विभिन्न पार्टीहरूसँग छलफल जारी नै रहेकोले यथाशीघ्र टुंगो लगाउने र सहमत हुने दलसँग सहकार्य गरी चुनावी प्रयोजनका लागि दल दर्ता पनि गर्ने निर्णय गरियो । साथै अन्य पार्टी र मोर्चाहरूसँग चुनावी तालमेल पनि गर्ने निर्णय गरियो,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ ।

पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट र केन्द्रीय कार्यालयमा उम्मेदवार सिफारिसको प्रक्रिया पारदर्शी, समावेशी र सहभागीतामा आधारित बनाउने निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले गठन गरेको चुनावी रणनीति कार्यदलले उम्मेदवारीका लागि स्वदेशवादी विचारधारा प्रतिको प्रतिबद्धता, सामाजिक समर्पण, पार्टीका सदस्य अनिवार्य नभएको तथा जनप्रतिनिधित्व क्षमताका बिभिन्न इन्डिकेटर सहितको मापदण्ड तोकेको छ ।

‘आगामी निर्वाचनमा पार्टीले आफ्नो स्वदेशवादी विचारधारा, आर्थिक क्रान्ति, भ्रष्टाचार विरुद्धको संघर्ष र सांस्कृतिक पुनरुत्थानको एजेन्डालाई संस्थागत गर्ने र उत्पीडित समुदायहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई बलियो बनाउने अवसर प्राप्त गर्न खोजेको छ । तसर्थ पार्टीका सबै जिल्ला समितिहरूलाई उम्मेदवार नामावली केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गरी पठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ,’ बैठकको निर्णय छ ।

 

राजेन्द्र महतो राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी
प्रतिक्रिया
