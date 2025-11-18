+
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीका आरोपी बम्जन पुर्पक्षका लागि कारागार चलान

अदालतको आदेश पछि कारागार चलान गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौका एसएसपी रमेश थापाले जानकारी दिए

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ७ गते २०:०१

२३ कात्तिक, काठमाडौं । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीका आरोपी ज्ञानबहादुर बम्जनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ ।

अदालतको आदेश पछि कारागार चलान गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले जानकारी दिए ।

सिन्धुलीको दुधौली घर भएका बम्जन २४ भदौ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा हिरासतबाट भागेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले २३ कात्तिकमा सोह्रखुट्टेबाट बम्जनलाई पुन: पक्राउ गरेको थियो ।

आइतबार बम्जनलाई पुर्पक्षका लागि कारगार चलान गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ ।

उनी कालीमाटीमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीको कसुरमा परिसरको हिरासतमा थिए । सहकारी ठगीका मुख्य व्यक्ति भनिएका जीबी राईका जेठान हुन् ।

उनी पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको कसुरमा पनि जोडिएका थिए । अदालतको आदेशपछि उनी १० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

सहकारी ठगी स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी
