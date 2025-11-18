+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

139/9 (20)
कर्णाली याक्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

139/9(20)
vs

कर्णाली याक्स 2025

0/0
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
139/9 (20)
VS
कर्णाली याक्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

जेनजी घटना : काठमाडौंबाट मात्रै २६७ जना पक्राउ, प्रहरी हत्या आरोपमा १३ जना कारागार चलान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ८ गते १७:४७

८ मंसिर, काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा आगजनी तथा तोडफोड गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले २६७ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

काठमाडौंका विभिन्न ठाउँहरूमा तोडफोड र आगजनी गरेको आरोपमा अहिलेसम्म २६७ जनालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएको परिसरका एसएसपी रमेश थापाले बताए ।

जसमध्ये २६२ पुरुष र ५ जना महिला छन् । यसरी समातिएका मध्ये प्रहरी हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा मात्रै १६ जना पक्राउ परेका थिए । उनीहरू मध्ये १३ जना अहिले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएको परिसरका एसपी पवनकुमार भट्टराईले बताए ।

३ जना भने अहिले अनुसन्धानका लागि हिरासतमै छन्  । अहिलेसम्म प्रहरी हत्यासहित अन्य मुद्दाका गरेर ४३ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । ३३ जना धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

११३ जनामाथि अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ । ८७ जनालाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको छ । पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध १५४ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

जेनजी घटना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित