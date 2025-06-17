उपरथीमा बढुवा भएका भण्डारीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली सेनाको उपरथी दर्जामा बढुवा भएका कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिएको छ ।
भण्डारीलाई सहायक रथीबाट विशेष बढुवा गरी उपरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
बढुवा भएका भण्डारीलाई प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले मंगलबार जंगी अड्डामा दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका हुन् ।
त्यस्तै सहायक रथी र महासेनानी दर्जामा बढुवा भएका एक/एक जना र प्राविधिक प्रमुख सेनानी दर्जामा बढुवा भएकालाई समेत दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4