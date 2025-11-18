+
English edition
+
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्- निजामति क्षेत्रमा अर्यालको योगदान अनुकरणीय  

अर्यालको मेहनत, समर्पण र प्रशासनिक नेतृत्व उच्च उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ९ गते १७:५०

९ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजामति क्षेत्रमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले दिएको योगदान अनुकरणीय रहेको बताएकी छन् ।

बुधबारदेखि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका मुख्यसचिव अर्यालको बिदाइका लागि मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

अर्यालको मेहनत, समर्पण र प्रशासनिक नेतृत्व उच्च उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको उनको भनाइ छ ।

अर्यालले आफ्नो लक्ष्यप्रति देखाएको प्रतिबद्धता, कार्यशैलीमा देखिएको अनुशासन र दीर्घ अनुभवले निजामति सेवामा महत्त्वपूर्ण छाप छोडेको उनले बताइन् ।

एकनारायण अर्याल सुशीला कार्की
