+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

युवा केन्द्रित आर्थिक रणनीति आवश्यक छ : मुख्यसचिव अर्याल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २२ गते १६:१३

२२ कात्तिक, काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले युवा केन्द्रित आर्थिक रणनीति अपनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहस २.० लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विकासलाई मूल मन्त्र ठानेर आन्दोलन गरे मात्रै सफल भइने पनि बताए । रोजगारी र अवसर सिर्जनाको निर्णयमा अब छलाङ मार्नुपर्ने जरुरी रहेको उनले बताए ।

‘शासन र सेवाप्रति अपेक्षा बदलिएको छ । हामीले हिजो गर्न सकेनौँ भने अब गर्नुपर्छ । नत्र भोलि गएर फेरि यस्तै आन्दोलन हुन्छ । रोजगारी र अवसर सिर्जनाको निर्णयमा अब छलाङ मार्नुपर्छ । यसभित्र रहेर नीति निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रोजगारी बढाउने र विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम गर्दै जानुपर्छ । शान्ति सुरक्षा विस्तारै लयमा आइरहेको छ । विकासलाई मूल मन्त्र ठानेर आन्दोलन गरे मात्रै सफल भइन्छ । युवा केन्द्रित आर्थिक रणनीति अपनाउनुपर्छ ।’

आन्तरिक रोजगारी बढाउने र विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम गद लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो । युवाको आकंक्षा र राज्यको क्षमताबीचमा ठूलो अन्तर रहेको बताउँदै यसबारे आम नागरिकलाई बुझाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । शासन र सेवाप्रति अपेक्षा बदलिएकाले अब विगतमा गर्न नसकिएका कुराहरु गर्न जरुरी रहेको पनि उनले बताए ।

‘यहाँहरूले ढुक्क भएर काम गर्नुहोला । जेन जी आन्दोलनको सन्देश युवाको आकंक्षा र राज्यको क्षमताबीचमा अन्तर छ । यो कुरा बताउनुपर्छ । अनावश्यक यसो र उसो गर्छौं किन्न भन्नु, क्षमता छैन । हाम्रो क्षमता के हो त्यो बताउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘युवाहरूको आकंक्षा बढी भयो, सिंगापुर बनाउने कुरा भयो । सिंगापुर कसरी बन्यो भन्नेकुरा स्टार्ट गर्नुपर्छ । युवाको आकंक्षा र क्षमताबीचको अन्तरमा ठूलो ग्याप छ । परिवर्तन प्रत्येक दिन गरिरहनुपर्छ । युवाहरुले दिएको सन्देशलाई मनन गर्नुपर्छ ।’

मुख्यसचिव अर्यालले नेपालको विकासको मोडल फरक हुनुपर्ने बताए ।

एकनारायण अर्याल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

के सरकारले मुख्यसचिव अर्यालको विकल्प खोजेको हो ?

के सरकारले मुख्यसचिव अर्यालको विकल्प खोजेको हो ?
गृह मन्त्रालयको निर्माणाधीन भवनमा नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई राख्ने तयारी

गृह मन्त्रालयको निर्माणाधीन भवनमा नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई राख्ने तयारी
युवाको मागअनुसार सरकार बनोस्, काम गर्न ब्युराेक्रेसी तयार छ : मुख्यसचिव अर्याल

युवाको मागअनुसार सरकार बनोस्, काम गर्न ब्युराेक्रेसी तयार छ : मुख्यसचिव अर्याल
मुख्यसचिव अर्यालको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास

मुख्यसचिव अर्यालको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रयास
‘मुख्यसचिवको व्यवहार पदीय आचरण विपरीत’

‘मुख्यसचिवको व्यवहार पदीय आचरण विपरीत’
निजामती ऐन नबनेसम्म कुलिङ अफ पिरियड राख्न हुँदैन भनेर लागिरहन्छु : मुख्यसचिव अर्याल

निजामती ऐन नबनेसम्म कुलिङ अफ पिरियड राख्न हुँदैन भनेर लागिरहन्छु : मुख्यसचिव अर्याल

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories
‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

12 Stories
धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित