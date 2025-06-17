स्वस्तिमाले सुरुमा ‘भद्रगोल’ सिरियलमा अभिनय गरेकी थिइन्

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले पहिलो पटक चर्चित हाँस्य टिभी श्रृंखला 'भद्रगोल' मा अभिनय गरेकी थिइन्।
- उनले 'भद्रगोल' को ६६ औं भाग १४ फेब्रुअरी २०१५ मा नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भएको थियो।
- स्वस्तिमाको पहिलो फिल्म 'होस्टेल रिटर्न्स' २१ अगस्ट २०१५ मा रिलिज भएको थियो र उनले २० भन्दा धेरै फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन्।
काठमाडौं । अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले पहिलोपटक केमा अभिनय गरेकी थिइन् ? धेरैको जवाफ हुन्छ- ‘होस्टेल रिटर्न्स’ फिल्म ।
तर, उनले त्यसअघि नै चर्चित हाँस्य टिभी श्रृंखला ‘भद्रगोल’ मा अभिनय गरिसकेकी थिइन् ।
‘होस्टेल रिटर्न्स’ २१ अगस्ट, २०१५ मा हलमा रिलिज भएको थियो । स्वस्तिमाले अभिनय गरेको ‘भद्रगोल’ को ६६ औं भाग चाहिँ सोही वर्षको १४ फेब्रुअरीमा नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भएको थियो (भिडियो हेर्न क्लिक गर्नूस) ।
निर्देशक शंकर आचार्यले भ्यालेन्टाइन्स डेको कथावस्तुको सन्दर्भमा स्वस्तिमालाई अभिनय गराइएको बताए । ‘जिग्री-पाँडेले त्यतिबेला स्वस्तिमाजीलाई खोजेर ल्याउनुभएको थियो’ शंकरले भने, ‘कन्टिन्यू नहुने भएको उहाँको छोटो रोल थियो ।’
प्रेम दिवसको कथावस्तुमा सागर लम्साल बलेसँग स्वस्तिमालाई चित्रण गरिएको छ । उक्त एपिसोड छायांकन काठमाडौंको उत्तरमा पर्ने मुर्खुु भञ्ज्याङमा गरिएको थियो ।
एपिसोडमा भने स्वस्तिमाको नाम उल्लेख छैन ।
अहिलेसम्मको विवरण हेर्दा, स्वस्तिको डेब्यू अभिनय ‘भद्रगोल’ हो । ‘होस्टेल रिटर्न्स’ चाहिँ उनको डेब्यू फिल्म । दशक लामो करिअरमा स्वस्तिमाले २० भन्दा धेरै फिल्ममा अभिनय गरेकी छिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4