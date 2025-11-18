+
निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्नेको संख्या सय नाघ्यो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १० गते २१:४०

१० मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नेको संख्या एक सय नाघेको छ ।

निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार चुनावमा भाग लिने भनेर दल दर्ता गर्नेको संख्या १०६ पुगेको छ ।

अझै दल दर्ता प्रक्रियामा आउँदैछन् । यही माग अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय चार दिन थपेर मंसिर १४ गतेसम्म पुर्‍याएको छ ।

हाल निर्वाचन आयोगका दर्ता भएका दलको संख्या १३७ रहेको छ । यीमध्ये १०६ दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेका हुन् ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नेहरूमा नयाँ राजनीतिक दलको संख्या २१ रहेको छ । अझै दर्ता प्रक्रियामा १८ वटा दल रहेका छन् ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्राप्त निवेदनहरुमा १८ मंसिरसम्म छानबिन गर्ने र २० गते दर्ता स्वीकृत गरेर निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलहरूको नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रम छ ।

निर्वाचन आयोग
प्रतिक्रिया
