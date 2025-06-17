+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

चितवन राइनोज 2025

0/0
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va चितवन राइनोज 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

चितवन राइनोज 2025

0/0
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0
WC Series
चितवन राइनोज 2025
0/0
VS
काठमान्डु गोर्खाज 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

सशस्त्रका एसपी महर्जन एसएसपी बढुवामा सिफारिस

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १२ गते ११:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी समिककुमार महर्जन एसएसपी बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्।
  • बढुवा सिफारिस समितिले महर्जनलाई रिक्त एसएसपी पदमा सिफारिस गरेको छ।
  • प्राविधिक एसएसपी पदमा डा. प्रवीण नेपाल स्वास्थ्य समूह तर्फ एसएसपी बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्।

१२ मंसिर, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी समिककुमार महर्जन एसएसपी बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् ।

बढुवा सिफारिस समितिले बिहीबार महर्जनलाई एसएसपी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो ।

रिक्त एक एसएसपीमा सिफारिस भएका महर्जनले अब सात दिनसम्म पनि कुनै उजुरी नपरे बढुवाको दर्ज्यानी चिन्ह प्राप्त गर्नेछन् ।

यस्तै, सशस्त्रकै प्राविधिक एसएसपी पदमा डा. प्रवीण नेपाल बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् । उनी स्वास्थ्य समूह तर्फका एसपी हुन् ।

एसपी बढुवा सिफारिस समिककुमार महर्जन सशस्त्र प्रहरी बल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काठमाडौंको अपरेशन कमाण्डरमा एसपी पवन भट्टराई, ८ सेक्टर बनाएर काम सुरु

काठमाडौंको अपरेशन कमाण्डरमा एसपी पवन भट्टराई, ८ सेक्टर बनाएर काम सुरु
११ जना एसपीको एसएसपीमा बढुवा सिफारिस

११ जना एसपीको एसएसपीमा बढुवा सिफारिस
११ जना डीएसपी एसपीमा बढुवा सिफारिस

११ जना डीएसपी एसपीमा बढुवा सिफारिस
एसपीलाई गाली गरेपछि जसपा नेता यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

एसपीलाई गाली गरेपछि जसपा नेता यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
जसपा मधेशका अध्यक्ष र सर्लाही एसपीबीच फोनमा विवाद

जसपा मधेशका अध्यक्ष र सर्लाही एसपीबीच फोनमा विवाद
आर्थिक विवादमा मुछिएपछि सप्तरीका एसपी खतिवडाको जिम्मेवारी खोसियो

आर्थिक विवादमा मुछिएपछि सप्तरीका एसपी खतिवडाको जिम्मेवारी खोसियो

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित