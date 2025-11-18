+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

चितवन राइनोज 2025

0/0
काठमान्डु गोर्खाज 2025 va चितवन राइनोज 2025 vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

24/2(3.5)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

चितवन राइनोज 2025

0/0
vs

काठमान्डु गोर्खाज 2025

24/2(3.5)
WC Series
चितवन राइनोज 2025
0/0
VS
काठमान्डु गोर्खाज 2025
24/2 (3.5)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

बेनी–पाखापानी सडकः किराखोर–नेप्टेचौर खण्डमा धमाधम कालोपत्र

बेनी नगरपालिका–९ किराखोरदेखि नेप्टेचौरस्थित वडा कार्यालयसम्मको दुई किलोमिटर सडक ‘प्रिमिक्स’ प्रविधिको कालोपत्र थालिएको हो ।

0Comments
Shares
रासस रासस
२०८२ मंसिर १२ गते १२:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बेनी–पाखापानी सडकअन्तर्गत किराखोर–नेप्टेचौर खण्डमा दुई किलोमिटर सडकमा प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र थालिएको छ।
  • बेनी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष चक्र केसीले सात मिटर चौडा सडक कालोपत्र हुने र नेप्टेचौर–तोरीपानी खण्डमा दुई किलोमिटर ग्राभेल गरिने बताए।
  • सडक संरक्षणका लागि नाला र टेवा पर्खाललगायत संरचना निर्माण भइरहेको र रु १० करोड १६ लाख १ हजार ३६४ मा सम्झौता भएको छ।

१२ मंसिर, म्याग्दी। बेनी–पाखापानी सडकअन्तर्गत किराखोर–नेप्टेचौर खण्डमा कालोपत्र गर्न थालिएको छ ।

बेनी नगरपालिका–९ किराखोरदेखि नेप्टेचौरस्थित वडा कार्यालयसम्मको दुई किलोमिटर सडक ‘प्रिमिक्स’ प्रविधिको कालोपत्र थालिएको हो ।

बेनी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष चक्र केसीका अनुसार सात मिटर चौडा सडक कालोपत्र हुनेछ । नेप्टेचौर–तोरीपानी खण्डमा थप दुई किलोमिटर ग्राभेल पनि गरिने छ ।

वर्षा यामको पानीको निकासका निम्ति नाला र टेवा पर्खाललगायत सडक संरक्षणका संरचना पनि धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । यो सडक कालोपत्र गर्न रु १० करोड १६ लाख एक हजार ३६४ मा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ।

किराखोर–नेप्टेचौर खण्ड बेनी–पाखापानी सडक
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हलमा लागे परिवारिक कथाको ‘हर्ष’, रोमान्टिक ‘तेरे इश्क मेँ’

हलमा लागे परिवारिक कथाको ‘हर्ष’, रोमान्टिक ‘तेरे इश्क मेँ’
जेनजी आन्दोलनमा १२२ सीसी क्यामेरा तोडफोड, २९ वटा सहयोग

जेनजी आन्दोलनमा १२२ सीसी क्यामेरा तोडफोड, २९ वटा सहयोग
कांग्रेस महाधिवेशनबारे कल्याण गुरुङले देखेका १५ विकल्प

कांग्रेस महाधिवेशनबारे कल्याण गुरुङले देखेका १५ विकल्प
भूमि नछाडे युद्ध नरोक्ने पुटिनको चेतावनी, जेलेन्स्कीको जवाफ : जमिन कहिल्यै दिंदैनौं

भूमि नछाडे युद्ध नरोक्ने पुटिनको चेतावनी, जेलेन्स्कीको जवाफ : जमिन कहिल्यै दिंदैनौं
एनपीएल : आजको पहिलो खेलमा चितवनले टस जितेर बलिङ गर्दै

एनपीएल : आजको पहिलो खेलमा चितवनले टस जितेर बलिङ गर्दै
यौनांग अस्पष्ट थियो, पिसाब चुहिएर शरीर नै गन्हाउन थाल्यो

यौनांग अस्पष्ट थियो, पिसाब चुहिएर शरीर नै गन्हाउन थाल्यो

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित