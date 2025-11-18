कोडालाइन, अब कसले गाइदिन्छ ‘मलाई अरू केही चाहिएको छैन’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आयरल्याण्डको ब्यान्ड कोडालाइनले आफ्नो पाँचौं र अन्तिम एल्बम निकाल्ने घोषणा गरेको छ।
- कोडालाइनका चार सदस्यहरूले दशकभन्दा बढी समय सँगै बिताएपछि छुट्टिने निर्णय गरेका छन्।
- कोडालाइनको चर्चित गीत 'अल आई वान्ट' ब्रेकअपका भावनाहरू समेट्ने गीत हो र यसले प्रशंसकलाई सम्हाल्न सिकाउँछ।
माया गरिएको मान्छेले छाडेर जाँदा के-के हुन्छ ?
उसले के-के दिएर जान्छ ?
के-के सिकाएर जान्छ ?
के-के थाहा दिएर जान्छ ?
ऊ सँग के-के गुनासो रहन्छ ?
बिग्रेको सम्बन्धपछि के-के हुन्छ ?
यी सबै प्रश्नको उत्तर यस गीतमा पाइन्छ । स्वभाविक रूपमा गीत ब्रेकअपको हो । तर, यो सामान्य ब्रेकअप गीतहरू जस्तो बिल्कुलै छैन । यसमा ब्रेकअपको समयमा महसुस हुने सबै भावना समेट्ने सत्प्रयास गरिएको छ । गीतको शब्द, गायन र संगीतमा त्यो झल्कन्छ ।
सम्बन्धमा आएको टकरावपछि आफ्नो पार्टनरलाई नचाहने अथवा पीडामा उसको फोटो जलाइदिने जस्ता सामान्य किशोर प्रेमसम्बन्धको भावना गीतमा छैन । बरू प्रेम गरिएको (वा गर्ने गरेको) व्यक्तिले जब छाडेर जान्छन्, त्यसपछिका हरेक भावना गीतमा अटाइएका छन् । त्यसमा बोध छ । पश्चाताप छ । पीडा छ । रिस छ । आक्रोश छ । आशा छ । माया छ ।
आयरल्याण्डको ब्यान्ड कोडालाइनको ‘अल आई वान्ट’ यही गीत हो, जसले आज पनि सम्बन्ध बिग्रेकाहरूलाई रुवाउँछ, सम्झाउँछ र आफैंसँग सम्हाल्न सिकाउँछ ।
यो गीत नहुँदो हो त, कोडालाइनको फैलावट पनि यति विघ्न हुने थिएन । तर, कोडालाइनले ‘अल आई वान्ट’ बनायो । ‘अल आई वान्ट’ले कोडालाइन ।
अहिले यो ब्यान्ड आफ्नो अस्तित्वको अन्तिम चरणमा छ । चार जना ब्यान्ड सदस्यहरूले दशक भन्दाबढी समय सँगै बिताएपछि अब छुट्टिने घोषणा गरिसकेका छन् । जसले फेरि प्रशंसकहरूलाई एउटा ब्रेकअपभन्दा कम पीडा दिएको छैन ।
ब्यान्डका प्रशंसकहरूका लागि कुनै पनि सदस्य छुट्टिनु, झगडा पर्नु अथवा विलय हुनु साँच्चै पीडादायी हुन्छ । यसपटक कोडालाइनले त्यो पीडा फेरि प्रशंसकहरूलाई दिने भएको छ ।
खुसीको खबर के छ भने जाँदाजाँदै ब्यान्डले संयुक्त रूपमा आफ्नो पाँचौं तथा अन्तिम एल्बम दिनेछ । प्रंशसकहरूका लागि त्यो एउटा मल्हम हुन सक्छ ।
आयरल्याण्डको डब्लिन स्वर्ड्स । जहाँ स्टिभ ग्यारिगन र मार्क प्रेन्डरगास्ट बस्ने गर्थे । उनीहरूको घरको बाटो दुई मिनेटको पनि थिएन । त्यसमाथि उनीहरूको पढ्ने विद्यालय पनि एउटै थियो । खेल्ने ठाउँ त साँझबिहान एउटै हुने भइहाल्यो । तर, उनीहरू ८ वर्षको हुँदा मात्र भेटिएका थिए ।
स्टिभ र मार्क पढ्ने विद्यालयमा गायनका विभिन्न समूह हुन्थे । त्यसमा पुरुषतर्फतको गायन समूहमा उनीहरू दुई जना मात्र थिए । त्यसबेलादेखि उनीहरूले ज्याम सेसन र विद्यालयमा प्रस्तुतीहरू दिन थालिसकेका थिए । दुवैले एक-अर्कासँग गीत लेख्न सिक्ने/सिकाउने गर्थे ।
अलि पछि ड्रमर भिन्नी मे नाम गरेका अर्का साथी उनीहरूको समूहमा मिसिन आए । भिन्नी पनि उनीहरूको घर नजिकै बस्थे । समूहमा तिन जना भएपछि उनीहरू किशोरवयमै ब्यान्ड बनाउन लागिपरे । त्यसैबेला बेसिस्ट जेसन बोलान्ड उनीहरूसँग जोडिन आइपुगे ।
जेसन जोडिएपछि उनीहरूको ब्यान्डको लाइन-अप पनि पूरा थियो । तर कोडालाइनअघि उनीहरूको ब्यान्डको नाम अर्कै थियो । जुन नाम अहिले इतिहास भइसकेको छ । तैपनि उनीहरू सुरुदेखि छुट्टिएर छरिएनन् । त्यसमा स्टिभ र मार्कको बाल्यकालको विशेष भूमिका थियो । सायद त्यो बाल्यकाल हुन्थेन भने यहाँ कथा अर्कै हुन सक्थ्यो ।
अहिले कोडालाइनको लाइनअपमा स्टिभ ग्यारिगन (गायक), भिन्नी मे (ड्रम), मार्क प्रेन्डरगास्ट (गिटार) र जेसन बोलान्ड (बास) गरी चार सदस्यहरू छन् । उनीहरू पूर्णरूपमा सन् २००५ मा ब्यान्डका रूपमा जोडिएका थिए ।
त्यसबखत ब्यान्डको नाम ‘ट्वान्टीवान डिमान्ड्स’ थियो । यस नामबाट उनीहरूले सन् २००७ मा आफ्नो पहिलो गीत निकालेका थिए । त्यससँगै उनीहरूले विभिन्न कार्यक्रम पनि गरेका थिए । यस नामबाट नै उनीहरूले आयरिश चार्टमा इतिहास रचेका थिए ।
तर सन् २०१२ मा बदलेर उनीहरूले ब्यान्डको नाम ‘कोडालाइन’ राख्ने निर्णय गरे ।
यो नाम नै किन भन्नेमा उनीहरूसँग कुनै ठोस उत्तर छैन । बस् उनीहरू आफ्नो ब्यान्डको नाम परिवर्तन गर्न चाहन्थे । र, सकेसम्म पहिले कतै पनि प्रयोग नगरिएको नाम लिन चाहन्थे।
त्यस्तैमा एक रात ब्यान्डका सदस्यहरू धेरै नै रक्सी पिएर रमाइलो गरिरहेका थिए । उनीहरू नाम फुराउने प्रयास गरिरहेका थिए । यतिकैमा ‘कोडालाइन’ भन्ने नाम फुर्यो । जुन सबैलाई मन पर्यो । त्यसपछि उनीहरूले ब्यान्डको नाम यही राखे । भलै यो नामको कुनै ठोस अर्थ छैन । अर्थहीन यो नामलाई मान्छेहरूले आफ्नो संगीतसँग जोडेर हेरुन् भन्ने मात्र उनीहरूको चाह थियो । आखिरमा भयो पनि त्यस्तै ।
इन्डि फोक, इन्डि रक, इन्डि पप र अल्टर्नेटिभ रक उनीहरूको विधा हो । कतिपयले उनीहरूलाई कोल्डप्ले, किङ्ग्स अफ लियन, युटू. ओएसिस जस्ता विश्वचर्चित ब्यान्डसँग समेत तुलना गरेर हेर्ने गर्छन् ।
ब्यान्डको नाम परिवर्तन गर्नु उनीहरूको सांगितिक विकासका लागि महत्तवपूर्ण रणनीति साबित भयो । यसपछि उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय सफलतालाई समेत ओझेल पार्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय छलाङ मारे । त्यसकारण २०१३ मा निकालएको ‘इन अ पर्फेक्ट वर्ल्ड’ नामक एल्बम हो । यसमा ‘अल आई वान्ट’, ‘हाइ होप्स’, ‘लभ लाइक दिस्’ जस्ता सर्वाधिक सफल गीतहरू समावेश थिए ।
कोडालाइनको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको सूत्रधार उनीहरूको गीत ‘अल आई वान्ट’ हो । रिलिजपश्चात तुरुन्त नै यो गीत चर्चामा आएको थियो । त्यसपछि गीतले अनेकौँ रेकर्ड बनायो । गीतलाई त्यो उचाइमा पुर्याउन म्युजिक भिडियोको पनि हात छ ।
भलै कोडालाइनको मुख्य खास कुरो आफ्ना कृतिहरूमा ‘आत्मकथा’को महसुस दिनु हो । यसले गर्दा नै उनीहरूले दर्शकको भावनासँग सधैं इमानदार रहन सके । र, सत्यवादी भएर शब्दहरू लेखिरहे । संगीत भरिरहे ।
तर अब ?
अब कोडालाइन इतिहास हुनेछ । सदस्यहरूले प्रशंसकहरूको मर्मलाई बुझे अर्कै घुम्ती पनि आउला । तर त्यस्तो हुने सम्भावना अत्यन्तै कम छ । त्यस्तो नहुने भएपछि प्रशंसकहरूले ‘अल आई वान्ट’का शब्दहरू गुनगुनाइरहनु विकल्प छैन । छुट्टिनु पीडादायी भए पनि शब्दहरूले राम्रो पक्ष हेर्न सम्झाइरहने छ । काँध थमथमाइरहने छ ।
कज् यु ब्रट आउट द बेस्ट अफ मी
अ पार्ट अफ मी आइउड नेभर सिन
यू टुक माइ सोल एन्ड विप्ड इट क्लिन
आवर लभ वाज मेक फर मुभी स्क्रिन
बट इफ यू लभ्ड मी ?
ह्वाइ युड लिभ मी ?
टेक माइ बडी
टेक माइ बडी
अल आई वान्ट इज, एन्ड अल आई निड इज
टू फाइन्ड समबडी
आई विल फाइन्ड समबडी
