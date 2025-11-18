‘तरंग’ मार्फत फिल्म निर्देशनमा डेब्यू गर्दै अभिनेता चौधरी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अभिनेता प्रदीपकुमार चौधरीले निर्देशनमा डेब्यू गर्दै फिल्म 'तरंग' बनाउने भएका छन्।
- फिल्म 'तरंग' को छायांकन १६ मंसिरदेखि इटहरी, धरान, चितवन लगायत स्थानमा हुनेछ।
- फिल्मको बजेट २ करोड रहेको र पटकथा पनि चौधरीले लेख्ने बताइएको छ।
काठमाडौं । अभिनेता प्रदीपकुमार चौधरीले फिल्म ‘तरंग’ मार्फत निर्देशनमा डेब्यू गर्ने भएका छन् । उनको पहिलो निर्देशकीय प्रोजेक्टको टाइटल सार्वजनिक गरिएको छ ।
१६ मंसिरदेखि छायांकनमा जाने यो फिल्मको पटकथा लेखन पनि चौधरीकै हुनेछ । सुजन राई र तर्कराज जोशी निर्माता रहेको फिल्म मनोरम प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको हो ।
छायांकनअघि कलाकारको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । छायांकनमा महेश पौडेल र निर्माण नियन्त्रकमा रिजन परियार हुनेछन् ।
‘सुपरन्याचुरल लभस्टोरी’ जनरामा बन्ने बताइएको फिल्मको छायांकन इटहरी, धरान, बेलबारी, चतरा, चितवन, बुटवल, पोखरा र भेडेटार लगायतका थलोमा हुने जनाइएको छ ।
फिल्मको बजेट २ करोड बताइएको छ । फिल्मको सार्वजनिक शीर्षक घोषणा पोस्टरमा बादललाई मुटुको विम्वको रुपमा प्रस्तुत गरेर प्रेम सम्बन्धमा आएको दरारलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
थुप्रै फिल्ममा खलनायकको चरित्र निर्वाह गर्दै चौधरी लामो समयदेखि मण्डला नाटक घरसँग आबद्ध छन् । चौधरी पछिल्लोपटक फिल्म ‘वरिष्ठ बलराम’ मा देखिएका थिए ।
