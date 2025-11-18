+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
वाक्क लाग्दो सभा, दिक्क लाग्ने भाषण :

माधवसँग प्रचण्डले खुसुक्क भने- ‘जम्मै गइसके, अब के गरौं ?’

दिउँसो १२ बजेबाट सुरु गर्ने भनिएको सभामा सवा १ बजे नेताहरू आइपुगेका थिए । सुरुमा उत्साहजनक उपस्थिति थियो । एकपछि अर्को भाषणको पट्यारलाग्दो क्रमले थकित स्रोता निस्किँदै गए । अघिल्तिरका खाली कुर्सी हेर्दै प्रचण्डले पनि करिब २५ मिनेट बोले ।

0Comments
Shares
हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८२ मंसिर १५ गते २२:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले विराटनगरमा १५ दलको एकतापछि चौथो एकता सन्देशसभा आयोजना गर्‍यो।
  • सभामा प्रचण्डले वर्तमान सरकारले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए।
  • प्रचण्डले राष्ट्रिय फौज बनाउनुपर्ने र छोराछोरीसँग संवाद गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो।

१५ मंसिर, विराटनगर । १५ राजनीतिक दल र समूहको एकतापछि बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले सोमबार विराटनगरमा एकता सन्देशसभा आयोजना गर्‍यो । देश दौडाहा रहेको नेकपाको चौथो सभा थियो विराटनगरमा ।

धनगढी, दाङ र पोखरा हुँदै विराटनगर आएका नेताहरूले परम्परागत शैलीमा पट्यारलाग्दो भाषण गरे । विराटनगरमा नेताहरूका भाषणमा कुनै नयाँ कुरा थिएनन्, यसअघिका भाषण सुनेकालाई उस्तैउस्तै लाग्ने थियो ।

जेनजी विद्रोहको सन्देश परम्परागत शैली परिवर्तन पनि थियो । तर, १५ दलको एकतापछि बनेको दलले पुरानो शैली छोडेन । मञ्चभरी नेता, सबै नेतामा माइकप्रतिको मोह उस्तै ।

एकता सन्देशसभामा नेतालाई पालो पुर्‍याउन भाषण गर्नेको लिष्ट लम्ब्याउँदा दिउँसो आएका कार्यकर्ता कार्यक्रम सकिनुअघि नै फर्किए । कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रचण्डले भाषण गर्दा आधा जति कार्यकर्ता फर्किसकेका थिए । कार्यकर्ता कुर्सि छाडेर फर्कन थालेपछि प्रचण्डले आफ्नो सम्बोधन छोट्याए । उनी भन्दा अघि बोलेका माधवकुमार नेपालले कुर्सीलाई कुरा सुनाउनु भन्दै ठट्टा पनि गरे ।

दिउँसो १२ बजेबाट सुरु गर्ने भनिएको सभामा सवा १ बजे नेताहरू आइपुगेका थिए । कार्यक्रम सुरु हुँदा उत्साहजनक उपस्थिति थियो ।  प्रचण्डले भाषण पूरा गर्दा ५ बजेको थियो । खाली कुर्सि हेर्दै उनले करिब २५ मिनेट सम्बोधन गरे ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ मिक्सोले सञ्चालन गरेको सभामा सुरुमा प्रदेश इञ्चार्ज हरिबोल गजुरेलले सम्बोधन गरे । त्यसपछि तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादी कोशी प्रदेशकी अध्यक्ष सरिता खड्काले सम्बोधन गरिन् ।

दुई नेताको सम्बोधनपछि जेनजीको तर्फबाट महेन्द्र मोरङ स्ववियु सभापति रोहित यादव र डिग्री क्याम्पस स्ववियु सभापति पृतम साहले सम्बोधन गरे । त्यसपछि नेकपा एमाले छाडेर नेकपामा प्रवेश गरेका रुपेश खतिवडाले सम्बोधन गरे ।

रुपेशपछि प्रमोदनारायण यादवले सम्बोधन गरे । उनीपछि आएका चीरण पुनले सम्बोधनपछि जनवादी गीत गाए । नेताको सम्बोधनलाई भन्दा उनको प्रस्तुतिलाई कार्यकर्ताले चासो दिएर हेरे । उनले खुद्रे पसल नचल्ने भन्दै मूल नेतृत्व नेकपामा आउन कम्युनिष्ट दलहरूलाई आग्रह गरे । उनीपछि गोपाल किराँतीले सम्बोधन गरे । किराँतीपछि राजेन्द्र श्रेष्ठले सम्बोधन गरे । उनीपछि भीम रावलको पालो आयो ।

उनले देशको रक्षा गर्नेबेला सेनाको हेलिकप्टर चढेर भागेका केपी शर्मा ओलीले गुण्डुबाट लल्कारीरहेको दाबी गरे । उनले नेकपालाई वृद्धहरूको क्लब भन्नेहरूलाई प्रचण्डसँग मर्निङ वाक गरेर देखाउन चुनौती दिए ।

भीम रावलपछि नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्बोधन गरे । उनले संविधान र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने बताए ।

त्यसपछि पालो आयो पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको । देश गम्भीर संकटमा गुज्रिरहेको बताउँदै उनले निकास दिनका लागि कम्युनिस्ट पार्टी एकतामा जोडिएको बताए ।

खनालपछि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले सम्बोधन गर्न अघि सरे । यतिबेलासम्म धेरै कुर्सी खाली भइसकेका थिए ।

‘भन्नुपर्ने धेरै कुराहरू पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभयो, फेरि भन्न सुरु गरौं भन्यो सामुन्नेमा खाली खुर्सी देख्छु,’ उनले आफ्नै आयोजनामाथि ब्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘जम्मै गइसकेपछि के गरौं भनेर प्रचण्डले कानमा खुसुक्क भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बडो गाह्रो भयो ।’

कार्यक्रम सुरू हुनुअघि उपस्थितहरू ।

उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी चरित्रलाई जोगाउन र राष्ट्रको रक्षाको निम्ति नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरिएको बताए ।

उनीपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तिम सम्बोधन गर्ने पालो थियो । साँझ पर्न थालिसकेकाले धेरै त गइसकेका थिए । भएका पनि दिनभर नेताको पट्यारलाग्दो भाषणले वाक्क भएका कार्यकर्ता थकित थिए ।

न्युन उपस्थितिबीच पनि प्रचण्ड बोल्न थाले । प्रचण्डले वर्तमान सरकारले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नु पर्ने बताए । ‘सरकार गठनमा हाम्रो पनि भूमिका छ, सरकारले बुझोस् कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखोस्, तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले आन्तरिम सरकारका मन्त्रीलाई दीर्घकालीन असर गर्न काम नगर्न आग्रह गरे । दीर्घकालीन काम गर्ने म्यान्डेट सरकारलाई नरहेको उनको भनाइ थियो । प्रचण्डले राष्ट्रको रक्षाका लागि राष्ट्रिय फौज बनाउनुपर्ने पनि बताए ।

जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन माओवादीले प्रत्येक नागरिकलाई सैनिक तालिम दिने विषयअघि सारेको थियो । अन्य दल सहमत नभएपछि संविधान निर्माणको क्रममा माओवादी यो मुद्दामा माओवादी ब्याक भएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रचण्डले फेरि फौजको विषय उठाएका हुन् । ‘हामीसँग ३ करोड नेपालीको राष्ट्रिय फौज बनाउन सक्ने तागत छ, यदी तीन करोड नेपाली नै देशका लागि जरुरी पर्दा मर्न तयार हुने हो दुनियाँको कुनै तागतले नेपाललाई हराउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘हामी सबै राष्ट्रको निम्ति देशको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका निम्ति, नेपाली जनताको आत्मसम्मानका निम्ति एउटा नयाँ राष्ट्रिय फौज, सम्पूर्ण जनता नै फौज बन्ने प्रतिवद्धता र संकल्प नगर्ने हो भने, जरुरी परे नेपाली सेना, सुरक्षा फोर्ससँग मिलेर सम्पूर्ण जनता राष्ट्रका निम्ति लड्न तयार नहुने हो भने हामीले बचाउन सकिँदैन ।’

जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएका प्रचण्डका यस्ता कुरा सुनेर थपडी बजाउनेहरू प्रशस्तै थिए । तर, यसपटक उनका यस्ता कुरा सुनेर सिट्टी फुक्ने ताली ठोक्ने थिएनन् ।

प्रचण्डले आफ्ना छोराछोरी र नातीनातिनालाई समय दिन पनि कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । ‘छोराछोरी नातीनातिनाले के पढ्दैछन्, के हेर्देछन् ध्यान दिन पर्‍यो, हेर्न पर्‍यो सम्वाद गर्न पर्‍यो, हामीले वास्तै गर्न छाडेका रहेछौं यो बिचमा,’  उनले भने, ‘उनीहरूको संसार अर्कै (प्रविधिमा) भइसकेको छ, हामीसँग ठूलो ग्याप रहेछ, यहीँ ग्यापले गर्दा स्थिति धेरै नै गम्भीर भएको देखियो नि ।’

उनले छोराछोरी र नातीनातिनासँग सिक्नु पर्ने पनि बताए । ‘छोराछोरी र नातीनातिनासँग सिक्न थालौं, हामीभन्दा धेरै सिपालु छन् उनीहरू,’ उनले फेरि भने, ‘हामी त धेरै पछि परेका छौं ।’

तर, यसो भनिरहँदा स्वयं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले अबका कार्यकर्ता र जनताको बदलिएको मनाविज्ञानबारे केही सिकेको देखिएन । उनी पुरानै ढर्रा र पुरानै शैली पछ्याउँदै कार्यक्रम आयोजना गर्दा आफूले सुनाउनु पर्ने कुरा सुन्नुअघि नै मञ्च खाली हुने अवस्था यसपटक पनि देखियो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी पुषपकमल दाहाल प्रचण्ड
लेखक
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको सभा आज विराटनगरमा

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको सभा आज विराटनगरमा
नेकपाको एकता सन्देश सभा आज पोखरामा, १७ गते काठमाडौं उपत्यकामा

नेकपाको एकता सन्देश सभा आज पोखरामा, १७ गते काठमाडौं उपत्यकामा
२६ भदौको राति देश डुब्योडुब्यो भन्ने अवस्था देखेर आयौं : प्रचण्ड

२६ भदौको राति देश डुब्योडुब्यो भन्ने अवस्था देखेर आयौं : प्रचण्ड
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले स्वच्छ राजनीतिको अगुवाइ गर्छ : माधव नेपाल

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले स्वच्छ राजनीतिको अगुवाइ गर्छ : माधव नेपाल
नेकपा-जसपा एकता प्रयास, आज निर्णायक वार्ता

नेकपा-जसपा एकता प्रयास, आज निर्णायक वार्ता
नेकपा-जसपा एकता वार्ता सकारात्मक, भोलि निर्णायक छलफल हुने

नेकपा-जसपा एकता वार्ता सकारात्मक, भोलि निर्णायक छलफल हुने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित