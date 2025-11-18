खैरो हेरोइनसहित एक जना समातिए

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वरको टोलीले नुवाकोट सूर्यगढी गाउँपालिका–२ का ४३ वर्षीय कुलबहादुर तामाङलाई २२३ ग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ गरेको छ।
१६ मंसिर, काठमाडौं । अवैध लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिका–२ घर भएका ४३ वर्षीय कुलबहादुर तामाङ छन् । उनलाई लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वरको टोलीले पक्राउ गरेको हो । कुलबहादुरको साथबाट २२३ ग्राम खैरो हेरोइन बरामद भएको ब्यूरोका प्रवक्ता जनकबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
