दोलखामा लागुऔषधसहित ३ जना पक्राउ

२५ कात्तिक, काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाले लागुऔषध सहित तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
दोलखाको वैतेश्वर गाउँपालिका -७ का ३५ वर्षीय सुन्दरप्रकाश खड्का, मेलुङ गाउँपालिका-२ का २१ वर्षीय रुद्रबहादुर कार्की र भीमेश्वर नगरपालिका -३ का २६ वर्षीय निरज खड्कालाई लागुऔषध दोलखाका प्रहरी निरीक्षक श्रीराम तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।
लागुऔषध खरिद बिक्री भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले भिमेश्वर नगरपालिका-३ चरिकोट बजारबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको उनले बताए ।
तिमल्सिनाका अनुसार प्रहरीले उनीहरूको साथबाट ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोरिक क्यापसुल (१९१ वटा), ३ थान मोबाइल र नगद दुई हजार पाँच सय बरामद भएको छ ।
पक्राउ परेकाहरूलाई दोलखा जिल्ला अदालतबाट ३ दिनको म्याद थप गरी लागुऔषध सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
