+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

8/1 (1.5)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

विराटनगर किंग्स 2025

8/1(1.5)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
8/1 (1.5)
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares
अखिलेख उपाध्यायसँग पुस्तक वार्ता :

चिकेन नेकमा के भइरहेको छ ?

यसको सामरिक महत्त्व एकदमै धेरै छ। सिलगुडी करिडोर पुरै ‘न्यारो स्ट्रिप अफ ल्यान्ड’ छ । जुन टुक्रियो भने नर्थ इस्टको (असम, मेघालय, मणिपुर, नागाल्यान्ड) पूरा जनसंख्या छुट्टिने हो कि भन्ने भारतलाई चिन्ता छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १७ गते १६:०७

दक्षिण एसियाको भू–राजनीतिक नक्सामा एउटा साँघुरो, तर अत्यन्त संवेदनशील भूमि छ । नेपाल, भारत, बंगलादेश,चीन र भुटानसँग नजिकको सीमा रहेको यो भूमि ‘चिकेन नेक’ भनेर चिनिन्छ ।

पाँच देशका सीमाहरू नजिक भएकाले यसको सामरिक महत्त्व छ । सुरक्षा–चिन्ता पनि यहाँ प्रकट भइरहेको हुन्छ । शक्ति-संघर्षका छायाहरू, सीमावर्ती समाजको अवस्था लगायतका विषय समेटेर पत्रकार अखिलेश उपाध्यायले ‘इन द मार्जिन अफ इम्पायर्स’ पुस्तक लेखेका छन् ।

पुस्तकमा सामरिक मार्गहरू मात्र होइन, मानवीय इतिहास, सांस्कृतिक सम्बन्ध र शक्ति–केन्द्रहरूको टकरावका कारण पिसिने सीमावर्ती जीवनका कथा पनि छन् । यसै सन्दर्भमा पत्रकार उपाध्यायसँग गरिएको वार्ता :

तपाईंले लेखेको ‘इन द इम्पायर्स अफ चिकेन नेक’ नामक पुस्तक भर्खरै प्रकाशित भएको छ । यही समयमा चिकेन नेकमा राजनीतिक घटनाक्रमहरू पनि भइरहेका छन् । तपाईंको पुस्तकले चाहिँ चिकेन नेकको के खबर ल्याएको छ ?

पत्रकारिताको भाषामा भन्छ नि, ‘न्युज प्याक’, नयाँ चिजलाई लिएर सान्दर्भिकता झल्काउने । मैले यो किताबमा त्यस्तो कुरा भन्दा पनि चिकेन नेक के हो ? नेपालका लागि त्यसको महत्त्व के छ ? त्यहाँ कसरी वर्षौंदेखि राजनीतिक, सामाजिक सम्बन्ध र रणनीतिहरू जोडिएका छन् ? भन्ने विषय सेरोफेरोका खबरहरू ल्याएको छु ।

मैले पहिलोचोटि लामो किताब लेखेको हुँ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशकले मेरो प्रस्ताव स्वीकार्नुको कारण म आफैँ सीमा क्षेत्रवासी हुँ । झापा भद्रपुरमा खोलावारि हाम्रो घर छ । क्रिकेट खेल्न खोलापारि–गल्गलिया जाने गर्‍थ्यौं । त्यसैले बोर्डरको विषय म जन्मँदा हुर्किँदादेखि देखेको हो ।

चिकेन नेकको सामरिक महत्त्व के हो ?

चिकेन नेकको के हो भने यो सानो करिडोर २०–२२ किलोमिटर लामो छ । बीचमा सिलगुडी छ। दक्षिणपूर्वमा बंगलादेश छ। पूर्वमा नेपाल झापा छ । उत्तरमा दार्जिलिङ जिल्ला छ । चिकेन नेक आफैँ दार्जिलिङ तराई हो । त्योभन्दा माथि दार्जिलिङ हिल्स, सिक्किम, अनि चुम्बी भ्याली छ । त्यहाँको डोक्लाममा २०१७ मा भारत र चीन सैन्य तनाव पनि भएको थियो।

यसको सामरिक महत्त्व एकदमै धेरै छ। सिलगुडी करिडोर पुरै ‘न्यारो स्ट्रिप अफ ल्यान्ड’ छ । जुन टुक्रियो भने नर्थ इस्टको (असम, मेघालय, मणिपुर, नागाल्यान्ड) पूरा जनसंख्या छुट्टिने हो कि भन्ने भारतलाई चिन्ता छ ।

नर्थ इस्टलाई पहिले ‘सेभेन सिस्टर्स’ भनिन्थ्यो । तर, १९७५ मा जब सिक्किमले इन्डियन युनियनमा आफूलाई समाहित गर्न चाह्यो, त्यसपछि चाहिँ ‘सेभेन सिस्टर्स प्लस वान ब्रदर’ (सिक्किम) भनिन्छ।

किताबले के-कस्ता विषयलाई कसरी समेटेको छ ?

मैले यो किताबमा पूर्वी हिमालयहरूलाई जोडेर त्यसलाई समेट्न खोजेको छु । किताबले नक्सांकन गरेको विषयको क्षेत्र नेपाल, सिक्किम, भुटान, अरुणाचल प्रदेश, नर्थ इस्ट (असम), चिकेन नेक र बंगलादेश हो । राज्यले एकरूपता खोजेको हुन्छ । तपाईं नेपाली, भारतीय, सिक्किमे के हो ?

राष्ट्र राज्य भन्ने अवधारणा नै आधुनिक हो । १८ औँ शताब्दीमा युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएपछि यो कुरा आयो ।

चीन र भारतले आफूलाई ‘सिभिलाइजेसनल स्टेट’ हौं भन्छन्, जसको सभ्यता र विकास युरोपको भन्दा धेरै नै पुरानो छ । उनीहरूले आफूलाई ‘राइज’ भन्न चाहँदैनन्, ‘रिजुभेनेसन’ (पुनरोदय) भएको हो भन्छन् । यो सन्दर्भ पनि दिन खोजेको छु । के हो त राष्ट्र राज्य ? मैले प्रश्न सोधेको छु ।

चिकेन नेकका राजनीतिक, समाजिक र मानव जीवन चाहिँ कसरी समेटिएका छन् ?

चिकेन नेकको सामरिक महत्त्व (ट्रेड हब, सिभिलाइजेसन हब र मिलिट्री इन्फ्रास्ट्रक्चर) र नेपालको पूर्वी सीमाको सान्दर्भिकता यसमा छन् ।

चिकेन नेकको घाँटीबाट सबै बाटो (हाइवेज, रेल, फाइबर अप्टिक्स) जान्छ । यो क्षेत्र ‘ट्रेड हब’ हो । भारतको ठूलो सैन्य बेस भएको क्षेत्र पनि यो हो ।

राजनीतिक भूगोलले छुट्याए पनि मानिसहरू अरू कुराले जोडिएको हुन्छ । एकातिर राज्य हुन्छ जसले एकरुपताको माग गर्छ, अर्कोतिर मानिस हुन्छन् । काकाकाकी आसाममा, भतिजो काँकडभिट्टामा, मामामाइजु सिलगुडीमा, भान्जाभान्जी भद्रपुरमा । हात्तीले मेची खोला तर्दा उसलाई ‘पासपोर्ट’ चाहिँदैन । यो मानव सभ्यतालाई भारतीय र नेपाली भनेर कसरी छुटाउने ? ओलाङचुङगोलाका वालुङहरूलाई काठमाडौंले (सिडिओ कार्यालयले) ‘शेर्पा’ नामकरण गरिदिएको कथा छ ।

कोभिडमा याकको बथान चीनबाट नेपालतर्फ आएपछि चीन सरकारले नफर्काउने निर्णय गरेका घटना छन् । याकलाई के थाहा ? नेपाल कुन हो, चाइना कुन हो ? उसले त चरन जहाँ पाउँछ त्यहीँ जान्छ । मैले यी सबै विषयहरूमा प्रश्न गरेको छु ।

किताबमा कस्तो संरचना छ ?

सुरुमा नेपाल र भारतसँगको सम्बन्ध र वाल्यकालका आफ्नै अनुभवसँग सन्दर्भ छन् । सिलिगुडीमा देखि ओलाङचुङगोलाका कुरा आउँछन् । हिमालपारिको सभ्यता, वालुङहरूको कथा र राष्ट्रिय पहिचानको समस्याका विषय छन् । कालिम्पोङ, सिक्किम र भुटान पनि यहाँभित्र छन् ।

भारत र चीनको सम्बन्ध भारत र अमेरिकाको निकटता, र नेपाल-भुटानको भविष्य/हैसियतमाथि चिन्ता पनि यसमा समेटिएको छ ।

पुस्तक लेख्न कति समय लाग्यो ?

यो किताबको लागि म पाँच वर्ष घोल्लिएँ । थिम खोज्न म लागेकै होइन, अर्गानिक रुपमा आएको हो । किताब लेख्दा मलाई कतिपय नैतिक द्विविध पनि भएको थियो । जस्तो : टासीले भनेको कुरा कोट गर्‍यो भने चाइनालाई गोदेको देखिने, अर्को कुरा कोट गर्‍यो भने गजब मानेको ठानिने । त्यसैले मैले कतिपय पात्रहरूलाई एक्सपोज नगरी उनीहरूमा भावनामा आफैं जोडिएर पनि सन्दर्भहरू ल्याएको छु ।

नेपाली भाषामा पनि ल्याउने तयारी छ ?

नेपालीमा पनि निकाल्छु । प्रकाशकहरूसँग कुरा भइरहेको छ ।

अखिलेश उपाध्याय चिकेन नेक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापनपत्र

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापनपत्र
उज्यालो नेपाल पार्टीसँग जनताको भविष्य जोडिएको छ: प्राडा योञ्जन

उज्यालो नेपाल पार्टीसँग जनताको भविष्य जोडिएको छ: प्राडा योञ्जन
ज्ञानेन्द्र शाहीको नेतृत्वमा राप्रपाले गठन गर्‍यो प्रदर्शन संयोजन समिति

ज्ञानेन्द्र शाहीको नेतृत्वमा राप्रपाले गठन गर्‍यो प्रदर्शन संयोजन समिति
कहाँ छ ? भन्नेलाई सुमनाको जवाफ- एकतामा

कहाँ छ ? भन्नेलाई सुमनाको जवाफ- एकतामा
एरिक भ्याली र क्याराभान फिल्मबारे १० तथ्य

एरिक भ्याली र क्याराभान फिल्मबारे १० तथ्य
अध्यक्ष र महासचिवको उम्मेदवार बन्दिनँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद विधानमै छैन : विष्णु पौडेल

अध्यक्ष र महासचिवको उम्मेदवार बन्दिनँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद विधानमै छैन : विष्णु पौडेल

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित