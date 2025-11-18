हात्तीवनमा उधौलीको हर्षोल्लास (तस्वीरहरू)

१८ मंसिर, कञ्चनपुर । किरात समुदायले बिहीबार देशभरि उधौली पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा रहेका किरात समुदायले हात्तीवनमा भेला भएर सामूहिक रूपमा यो पर्व मनाएका छन् ।
परम्परागत भेषभूषामा सजिएर साकेला नृत्य गर्दै विविध कार्यक्रमका साथ उनीहरूले यो पर्व मनाएका हुन् ।
हरेक वर्ष मंसिर पूर्णिमाको दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ ।
अन्नबाली भित्र्याएपछि पूर्खाहरूलाई चढाउने र खुसियाली मनाउन किरात समुदायले उधौली पर्व मनाउने गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4