हात्तीवनमा उधौलीको हर्षोल्लास (तस्वीरहरू)

काठमाडौं उपत्यकामा रहेका किरात समुदायले हात्तीवनमा भेला भएर सामूहिक रूपमा यो पर्व मनाएका छन् ।

आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८२ मंसिर १८ गते १७:१४

१८ मंसिर, कञ्चनपुर । किरात समुदायले बिहीबार देशभरि उधौली पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा रहेका किरात समुदायले हात्तीवनमा भेला भएर सामूहिक रूपमा यो पर्व मनाएका छन् ।

परम्परागत भेषभूषामा सजिएर साकेला नृत्य गर्दै विविध कार्यक्रमका साथ उनीहरूले  यो पर्व मनाएका हुन् ।

हरेक वर्ष मंसिर पूर्णिमाको दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ ।

अन्नबाली भित्र्याएपछि पूर्खाहरूलाई चढाउने र खुसियाली मनाउन किरात समुदायले उधौली पर्व मनाउने गरेका छन् ।

लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

