बीपी राजमार्ग धमाधम पुनर्निर्माण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बीपी राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोक–सिन्धुली खण्डको २८ किलोमिटर सडक बाढीले क्षतिग्रस्त भएपछि पाँच खण्डमा विभाजन गरी पुनर्निर्माण भइरहेको छ।
- चार खण्डका २५ किलोमिटर सडक पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ भने एक खण्ड जापानको सहायता हुनेछ।
- ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले सडक पुनर्निर्माणको प्रगति अनुगमन गरी वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा अगाडि आवश्यक संरचना पूरा गर्न निर्देशन दिए।
१९ मंसिर, काठमाडौं । गत वर्ष असोज र यस वर्षको बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएको बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण धमाधम भइरहेको छ ।
अविरल वर्षाका कारण रोशी नदीमा आएको बाढीले राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोक–सिन्धुलीखण्डको करिब २८ किलोमिटर खण्ड क्षतिग्रस्त भएको थियो ।
क्षतिग्रस्त सडकलाई पाँच खण्डमा विभाजन गरी पुनर्निर्माण अगाडि बढाइएको छ । त्यसमध्ये ४ खण्डका पर्ने २५ किलोमिटर सडक पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम भइरहेको छ । पुनर्निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।
बाँकी एक खण्डमा पर्ने ३ किलोमिटर सडक जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहाययतामा पुनर्निर्माण हुनेछ । यसका लागि डिजाइन स्वीकृत भई ठेक्का प्रक्रियामा रहेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बिहीबार त्यस क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरी सडक पुनर्निर्माणका विषयमा जानकारी लिएका छन् ।
मन्त्री घिसिङ सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख शुभराज न्यौपाने लगायत टोलीसहित अनुगमनमा पुगेका थिए ।
त्यसक्रममा घिसिङले सडकका विभिन्न खण्डमा भइरहेको पुनर्निर्माण, निर्माण सम्पन्न हुने तालिका, यातायात सञ्चालनका लागि हाल अस्थायी रूपमा गरिएको डाइसर्भनको व्यवस्था, जाइकाले निर्माण गर्ने खण्डको तयारी अवस्था लगायत विषयमा छलफल गरे ।
हाल अस्थायी रूपमा सवारीसाधनका लागि खोला किनारबाट डाइभर्सन निर्माण गरिएको र उक्त डाइभर्सनले वर्षायाम सुरु भएसँगै काम नगर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले यसतर्फ विशेष ध्यान दिई वर्षायाम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै आवश्यक संरचना निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गरे ।
उनले जनशक्ति थप र विद्युत् व्यवस्था गरी राति पनि काम गर्ने व्यवस्था गर्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए ।
संघीय राजधानीलाई पूर्वी क्षेत्रसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण बीपी राजमार्ग जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । १ सय ६० किलोमिटर लम्बाइ रहेको बीपी राजमार्ग गत सालको बाढीले ३०.५ किलोमिटर क्षतिग्रस्त भएको थियो । हाल भइरहेको इन्टरमिडिएट लेनलाई क्षतिग्रस्त राजमार्गको खण्डमा भने दुई लेनको बनाई पुनर्निर्माण गरिँदैछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4