+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

लुम्बिनी लायन्स 2025

118/5 (16.6)
जनकपुर बोल्ट्स 2025 va लुम्बिनी लायन्स 2025 vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

132/6(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

१८ बलमा १५ रन आवश्यक

लुम्बिनी लायन्स 2025

118/5(16.6)
vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

132/6(20)
WC Series
लुम्बिनी लायन्स 2025
118/5 (16.6)
VS
१८ बलमा १५ रन आवश्यक
जनकपुर बोल्ट्स 2025
132/6 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

दयाहाङ राई स्टारर ‘मिरमिरे’ को टिजर : बाबुछोरीको भावनात्मक सम्बन्धको कथा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १९ गते १९:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दयाहाङ राई स्टारर फिल्म 'मिरमिरे' को मर्मस्पर्शी टिजर युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ।
  • फिल्मले बाबुछोरीको भावनात्मक सम्बन्ध र युवतीको प्रवेशले आउने उतारचढावको कथा प्रस्तुत गर्छ।
  • फिल्मलाई डेब्यू निर्देशक याम शेर्पाले निर्देशन गरेका हुन् र प्रकाश सपुतले पनि अभिनय गरेका छन्।

काठमाडौं । दयाहाङ राई स्टारर फिल्म ‘मिरमिरे’ को मर्मस्पर्शी टिजर युट्युबमा सार्वजनिक भएको छ । फिल्मले बाबुछोरीको भावनात्मक सम्बन्धको कथा पेश गर्छ । फिल्ममा दयाहाङले एकल बाबुको भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।

त्यसपछि सम्बन्धमा युवती (सिर्जना निङलेखु) को प्रवेशले आउने उतारचढावको कथा यसमा छ । फिल्ममा प्रकाश सपुत पनि छन् । त्रिकोणात्मक प्रेमसँगै बाबुछोरीको संवेदनालाई पेश गरिएको छ ।

फिल्मलाई ‘कार्साङ’ डेब्यू निर्देशक याम शेर्पाले निर्देशन गरेका हुन् । अघिल्लो फिल्ममा पनि शेर्पाले दयाहाङ र सिर्जनाको जोडी बाँधेका थिए ।

यार्सा फिल्म्सको प्रस्तुति रहेको फिल्मको सहायक भूमिकामा माओत्से गुरुङ, छुल्ठिम गुरुङ, भोलाराज सापकोटा, साइसा गौचन, दिविशा पन्त, चिराग श्रेष्ठ र नमनराज गजुरेल छन् ।

निमु शेर्पा, छोङ्बा लामा शेर्पा र आङ्छिरिङ शेर्पा निर्माता रहेको फिल्मको सह-निर्मातामा गोविन्द बोहरा, सुदीप कुवँर छन् । कार्यकारी निर्मातामा रोहित कट्टेल छन् ।

दयाहाङ राई मिरमिरे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दयाहाङ राई- प्रकाश सपुत स्टारर ‘मिरमिरे’ को मध्यपूर्व प्रदर्शन तय

दयाहाङ राई- प्रकाश सपुत स्टारर ‘मिरमिरे’ को मध्यपूर्व प्रदर्शन तय
‘जारी २’ को काठमाडौं प्रिमियर : च्याब्रुङ बजाउँदै नाचे दयाहाङ- मिरुना (तस्वीर)

‘जारी २’ को काठमाडौं प्रिमियर : च्याब्रुङ बजाउँदै नाचे दयाहाङ- मिरुना (तस्वीर)
हलमा ‘वरिष्ठ बलराम’, दर्शकले भने- माटो सुहाउँदो स्टोरी

हलमा ‘वरिष्ठ बलराम’, दर्शकले भने- माटो सुहाउँदो स्टोरी
‘वरिष्ठ बलराम’को ट्रेलरमा दयाहाङ-विजयको नोकझोंक

‘वरिष्ठ बलराम’को ट्रेलरमा दयाहाङ-विजयको नोकझोंक
‘मैझारो’को दोस्रो गीत ‘साकेला नाचौं’ सार्वजनिक

‘मैझारो’को दोस्रो गीत ‘साकेला नाचौं’ सार्वजनिक
दयाहाङ-रिश्मा अभिनित ‘रिमै’को प्रिमियर (तस्वीर)

दयाहाङ-रिश्मा अभिनित ‘रिमै’को प्रिमियर (तस्वीर)

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित