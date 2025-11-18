+
टोखाभित्रका मुख्य सडकमा ‘स्मार्ट सडकबत्ति ‘

टोखा नगरपालिकाको ६५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३५ प्रतिशत लगानीमा टोखाभित्रका मुख्य सडकमा ‘स्मार्ट सडकबत्ति’ जडान गरिएको हो ।

रासस रासस
२०८२ मंसिर २० गते १०:४२

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • टोखा नगरपालिकाभित्रका मुख्य सडकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको साझेदारीमा स्मार्ट सडकबत्ति जडान गरिएको छ।
  • टोखा नगरपालिकाले ६५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३५ प्रतिशत लगानी गरी रु तीन करोड ३८ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको छ।
  • स्मार्ट सडकबत्ति जडानले यातायात व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

२० मंसिर, काठमाडौँकाठमाडौँको टोखा नगरपालिकाभित्रका मुख्य सडकमा ‘स्मार्ट सडकबत्ति’ जडान गरिएको छ ।

टोखा नगरपालिकाको ६५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३५ प्रतिशत लगानीमा टोखाभित्रका मुख्य सडकमा स्मार्ट सडकबत्ति जडान गरिएको हो ।

उक्त सडकबत्तिको नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले शुभारम्भ गरे । स्मार्ट सडक बत्ति को शुभारम्भ गर्दै नगरप्रमुख अधिकारीले उज्यालो टोखा निर्माण गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा भएको बताए ।

उनका अनुसार सामाखुशीदेखि झोर, नयाँ बसपार्कदेखि भत्केको पुल, साउथ वेस्टन कलेजदेखि धापासी हाइटदाहालगौँडादेखि ग्रीनल्याण्ड क्षेत्रमा सडकबत्ति जडान गरिएको छ ।

टोखा नगरपालिकाले २०८१ पुस २४ गते टोखाभित्रका मुख्य सडकमा यातायात व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा सामाजिक सुरक्षालगायतका सेवा सुविधालाई चुस्त दुरुस्त राख्न सडकबक्ति जडान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त सम्झौताअनुसार टोखामा सडकबत्ति जडान गर्न नगरपालिकाले ६५ प्रतिशत र प्राधिकरणले ३५ प्रतिशत रकम व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सम्झौता अनुसार टोखा नगरपालिकाले रु दुई करोड ८४ लाख ८३ हजार र प्राधिकरणले रु एक करोड ५३ लाख ३७ हजार लगानी गर्ने उल्लेख छ ।

सडकबत्ति जडान गर्न प्रविधिको छनोट, बोलपत्रमार्फत खरिदकार्य सम्पन्न तथा निर्माणकार्यको सुपरिवेक्षणलगायतकार्य प्राधिकरणले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।

नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका सोलार, सडकबत्ति जडित खम्बामा नयाँ स्मार्ट सडकबत्ति जडान गर्नुपर्ने भएमा नगरपालिकाले आफ्नै खर्चमा हटाइदिने, नगरपालिकाले सडकबत्ति उपयोग गरेवापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम कानुन बमोजिम तिर्ने, सडकबत्तिको प्रयोग गरेवापतको रकम मासिक रूपमा प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो ।

लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

