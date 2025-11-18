दाङको लमहीमा गोली चल्यो, एक जना घाइते

१९ मंसिर, बुटवल । दाङको लमहीमा गोली चलेको छ ।
लमही नगरपालिका–५ स्थित लमही गल्लीमा रहेको जुनतारा सुनचाँदी पसलमा लुटपाट गर्ने उद्देश्यले गोली चलाइएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
सो क्रममा पसल सञ्चालक १८ वर्षिय दिपक सुनार घाइते भएका छन् ।
अहिले उनको लमही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
घटनाको अनुसन्धान भइरहेको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रहरी निरिक्षक रोषणराज पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।
