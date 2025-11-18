+
नेप्सेमा सूचीकृत भयो एसवाई प्यानल, कतिमा होला पहिलो कारोबार ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २३ गते १३:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा नयाँ कम्पनी एसवाई प्यानलको १ करोड ३० लाख ८१ हजार ३७१ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ।
  • एसवाई प्यानलको ४० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण समूहको र ६० प्रतिशत संस्थापकको रहेको छ।
  • एसवाई प्यानलको पहिलो कारोबार बुधबारदेखि सुरु हुने र मूल्य १०६.६१ देखि ३१९.८३ रुपैयाँसम्म तोकिएको छ।

२३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा नयाँ कम्पनी एसवाई प्यानल सूचीकृत भएको छ ।

कम्पनीको कुल १ करोड ३० लाख ८१ हजार ३७१ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको हो । जसमा ४० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण समूहको र बाँकी ६० प्रतिशत संस्थापकको छ ।

सूचीकृत सम्बन्धी सम्झौतामा एसवाई प्यानल र नेप्सेबीच मंगलबार सम्झौता भएको हो । आईपीओ परेकालाई सो कम्पनीको सेयर डिम्याट खातामा आइसकेको छ ।

कम्पनीको कोड संकेत एसवाईपीएनएल रहेको छ । कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि मूल्य १०६.६१ रुपैयाँदेखि ३१९.८३ रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । पहिलो कारोबारपछि एक दिनमा मूल्य १० प्रतिशतसम्म बढ्न वा घट्न सक्नेछ ।

आरटीएस सेवा प्रभु क्यापिटलले दिनेछ । बुधबारदेखि बजारमा कारोबार सुरु हुनेछ ।

एसवाई प्यानल नेप्से
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित