रुग्ण ठेक्कामा निर्माण कम्पनीलाई धेरै माया गर्न सकिन्न : सडक विभाग

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २३ गते १४:४६

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैशीले निर्माण कम्पनीहरूलाई काममा परिचालन हुन आग्रह गर्नुभएको छ।
  • डा. जैशीले भने, 'ल इज ल (कानुन भनेको कानुन हो) । अब मायाले हुँदैन । सबै काममा लागौं ।'
  • उनले कतिपय कम्पनीले समयमै उत्कृष्ट काम गरेबापत् बोनस पनि खाइरहेको र केही ठेक्का रुग्ण नभएको बताउनुभयो।

२३ मंसिर, काठमाडौं । सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैशीले निर्माण कम्पनीहरूलाई काममा परिचालन हुन आग्रह गरेका छन् ।

अब रुग्ण ठेक्कामा निर्माण व्यवसायीलाई धेरै माया गर्न नसकिने उनले बताए । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘रहरले ठेक्का तोडिएको होइन । अन्तिम अवस्थामा आएर ठेक्का तोडिएको हो । यद्यपि, तपाईहरू काममा मोबिलाइज हुनुस्, अहिले काममा निर्माण कम्पनी मोबिलाइज भएको पनि देखिएको छ,’ उनले भने, ‘ल इज ल (कानुन भनेको कानुन हो) । अब मायाले हुँदैन । सबै काममा लागौं ।’

उनले समयमै उत्कृष्ट काम गरेबापत् कतिपय कम्पनीले बोनस पनि खाइरहेको बताए । ‘कतिपय निर्माण कम्पनीले लिएको ठेक्का कुनै पनि रुग्ण भएको छैन । कतिपयको सबै रुग्ण ठेक्का भएको छ,’ उनले भने, ‘अब निर्माण व्यवसायीहरू पनि स्मार्ट हुनुपर्छ ।’

विजय जैशी सडक विभाग
प्रतिक्रिया
प्रधानमन्त्री कार्की र भारतीय विदेश अतिरिक्त सचिव महावरबीच भेटवार्ता   

कुनैबेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

सानिमा जुम खोला हाइड्रोपावरमा कार्यरत एक मजदुरको मृत्यु

ठेक्का तोडिँदा बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित हुन्छ : राष्ट्र बैंक

कांग्रेसले बोलायो जिल्ला सभापतिहरूको ‘भर्चुअल’ बैठक

‘मिसेज भोग नेपाल’को शो-स्टपरमा एलिजे जमाली

कुनैबेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

