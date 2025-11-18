नागरिकको अपेक्षाअनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार काम गर्ने बताएका छन्।
- कँडेलले कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन पहिलो प्राथमिता दिएको र कर्मचारीले नतिजा देखिने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
- उनले बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा थप स्रोत माग्नुको औचित्य नहुने र खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
२४ मंसिर, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार काम गर्ने बताएका छन् ।
प्रदेश योजना आयोगद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘कर्णालीको विकासमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि रहेको कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन पहिलो प्राथमिता दिएको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘नतिजा देखिने गरी कर्मचारीले कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आए पनि प्रशासनिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन केन्द्रीकृत नै छ । योजना छनोट प्रक्रियामा विज्ञताभन्दा राजनीतिक पहुँच र दबाब हाबी हुँदा स्रोतसाधन छरिएको र प्रतिफल आउन नसकेको हो ।’
मुख्यमन्त्री कँडेलले प्राप्त बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा थप स्रोत माग्नुको औचित्य नहुने जनाउँदै खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
