नागरिकको अपेक्षाअनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २४ गते १४:५६

  • कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार काम गर्ने बताएका छन्।
  • कँडेलले कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन पहिलो प्राथमिता दिएको र कर्मचारीले नतिजा देखिने गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
  • उनले बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा थप स्रोत माग्नुको औचित्य नहुने र खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

२४ मंसिर, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार काम गर्ने बताएका छन् ।

प्रदेश योजना आयोगद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘कर्णालीको विकासमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि रहेको कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन पहिलो प्राथमिता दिएको  जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘नतिजा देखिने गरी  कर्मचारीले कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ   । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आए पनि प्रशासनिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन केन्द्रीकृत नै छ । योजना छनोट प्रक्रियामा विज्ञताभन्दा राजनीतिक पहुँच र दबाब हाबी हुँदा स्रोतसाधन छरिएको र प्रतिफल आउन नसकेको  हो ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्राप्त बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा थप स्रोत माग्नुको औचित्य नहुने जनाउँदै खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कर्णाली प्रदेश यामलाल कँडेल
