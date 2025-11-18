+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0
लुम्बिनी लायन्स 2025 va काठमान्डु गोर्खाज 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

काठमान्डु गोर्खाज 2025

0/0
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
WC Series
काठमान्डु गोर्खाज 2025
0/0
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
16:00
Comments
Shares

राजेन्द्र लिङ्देनको प्रस्ताव- नयाँ समझदारी मार्फत नेपाल सुहाउँदो मौलिक व्यवस्था निर्माण गरेर अघि बढौं

लिङ्देनले भने, ‘२००७ सालको परिवर्तनले ल्याएको मूलभूत उपलब्धि प्रजातन्त्र, २०४६ सालको परिवर्तनले ल्याएको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, २०६२/६३  को परिवर्तनले ल्याएको समावेशी समानुपातिकलाई सुरक्षित गर्दै नयाँ समझदारी कायम गरेर नेपाल सुहाउँदो एउटा मौलिक व्यवस्था निर्माण गरेर जानुपर्दछ । अन्यथा देशले दुर्घटना बेहोर्नुपर्छ ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २४ गते १४:४९

२४ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा कांग्रेस-कम्युनिस्टहरूले ३५/३६ वर्ष जुन ढंगले देश चलाए त्यसबाट जनता खुसी नभएको बताएका छन् ।

राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले यस्तो बताएका हुन् । राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास टुटेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष लिङ्देनले विगतमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै नयाँ समझदारी कायम गरेर नेपाल सुहाउँदो एउटा मौलिक व्यवस्था निर्माण गरेर जानुपर्ने बताए । अन्यथा देशले दुर्घटना भोग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘२००७ सालको परिवर्तनले ल्याएको मूलभूत उपलब्धि प्रजातन्त्र, २०४६ सालको परिवर्तनले ल्याएको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, २०६२/६३  को परिवर्तनले ल्याएको समावेशी समानुपातिकलाई सुरक्षित गर्दै नयाँ समझदारी कायम गरेर नेपाल सुहाउँदो एउटा मौलिक व्यवस्था निर्माण गरेर जानुपर्दछ । अन्यथा देशले दुर्घटना बेहोर्नुपर्छ ।’

सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई सच्चिन बारम्बार सुझाव दिँदा पनि बेवास्ता गरेका कारण हेलिकप्टर चढेर भाग्नु परेको उनको तर्क थियो ।

‘नसच्चिने हो भने तपाईंहरू भाग्नै पर्छ भन्यौं । दौडिन सक्नु हुन्न भने हेलिकप्टरसम्मको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्यौं । धेरै समय नबित्दै त्यसको सामना गर्नुपर्‍यो । कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिका ध्वस्त भयो । देशका प्रधानमन्त्रीले समेत आफ्नो ढोकामै प्रदर्शनकारी आइपुगेको सूचना नै पाएनन् । राज्यव्यवस्था कति कमजोर छ भन्ने त प्रमाणित भयो-भयो । नेपाल भू-राजनीतिक चक्रव्यूमा कुन ढंगले फसेको रहेछ भन्ने कुरा समेत स्पष्ट भयो ।  नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा हुनुपर्दछ भनेर राप्रपाले निरन्तर रूपमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छ,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने ।

राजेन्द्र लिङ्देन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको आग्रह- राजा, दल र जेनजीसहितको सर्वपक्षीय सम्मेलन गरौं

प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको आग्रह- राजा, दल र जेनजीसहितको सर्वपक्षीय सम्मेलन गरौं
अहिलेकै प्रणालीमा चुनाव गराएर मुलुक अघि बढाउन खोज्नु भ्रम मात्रै : राजेन्द्र लिङ्देन

अहिलेकै प्रणालीमा चुनाव गराएर मुलुक अघि बढाउन खोज्नु भ्रम मात्रै : राजेन्द्र लिङ्देन
किन सारियो राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक एक महिना पर?

किन सारियो राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक एक महिना पर?
राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापाबीच वार्ता जारी

राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापाबीच वार्ता जारी
हस्ताक्षरसहित माग आए अध्यक्ष पद छाड्न तयार छु : राजेन्द्र लिङ्देन

हस्ताक्षरसहित माग आए अध्यक्ष पद छाड्न तयार छु : राजेन्द्र लिङ्देन
राप्रपा निर्वाचनबाट भाग्दैन : राजेन्द्र लिङ्देन

राप्रपा निर्वाचनबाट भाग्दैन : राजेन्द्र लिङ्देन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित