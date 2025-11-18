+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

काठमान्डु गोर्खाज 2025

111/10 (19.1)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va काठमान्डु गोर्खाज 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

68/3(11.6)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

४८ बलमा ४४ रन आवश्यक

काठमान्डु गोर्खाज 2025

111/10(19.1)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

68/3(11.6)
WC Series
काठमान्डु गोर्खाज 2025
111/10 (19.1)
VS
४८ बलमा ४४ रन आवश्यक
लुम्बिनी लायन्स 2025
68/3 (11.6)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

झापा-३ बाट कृष्ण सिटौलाका छोरासहित ८ जनाको नाम सिफारिस

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २४ गते १८:३९

२४ मंसिर, काठमाडौं । झापा–३ बाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि नेपाली कांग्रेसबाट आठ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ पहिलो नम्बरमा नवीन विमलीको नाम सिफारिस गरिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ सिफारिसमा परेका अन्यहरुमा भगिरथ पोहार, शर्मिला अधिकारी, टीकाराम ढकाल, सीताराम खड्का, श्यामप्रसाद सिटौला, राजेन्द्र घिमिरे र देउपप्रसाद लाबुङको नाम सिफारिस गरिएको छ । छैठौं नम्बरमा सिफारिस गरिएका सिटौला नेता कृष्ण सिटौलाका पुत्र हुन् ।

यस क्षेत्रमा विगतमा नेता सिटौला उठ्दै आएका थिए । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ गत निर्वाचनमा पराजित सिटौलालाई कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएको छ ।

झापा–३ मा समानुपातिकतर्फ ११ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । झापा–३ मा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ सिफारिस गरिएको सूची:

कृष्णप्रसाद सिटौला नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निधि र सिटौलालाई पनि डाकियो महाराजगञ्ज छलफलमा

निधि र सिटौलालाई पनि डाकियो महाराजगञ्ज छलफलमा
‘निर्वाचन नभए संसद् पुन:स्थापना हुन्छ’

‘निर्वाचन नभए संसद् पुन:स्थापना हुन्छ’
सिटौलाले संसद्‌ पुनर्स्थापनाको मुद्दा छोडेका हुन् ?

सिटौलाले संसद्‌ पुनर्स्थापनाको मुद्दा छोडेका हुन् ?
देउवाको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन : सिटौला

देउवाको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन : सिटौला
महामन्त्रीद्वयको हस्ताक्षर अभियानले पार्टी फुट्ने अवस्थामा पुग्नसक्छ : सिटौला

महामन्त्रीद्वयको हस्ताक्षर अभियानले पार्टी फुट्ने अवस्थामा पुग्नसक्छ : सिटौला
कांग्रेस बैठकमा सिटौला : संसद् पुनर्स्थापनालाई प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्छ

कांग्रेस बैठकमा सिटौला : संसद् पुनर्स्थापनालाई प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्छ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित