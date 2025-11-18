सन् २०२५ मा हलिउडका लोकप्रिय फिल्मको सूची सार्वजनिक, शीर्षमा ‘सुपर म्यान’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आइएमडीबीले सन् २०२५ का शीर्ष १० लोकप्रिय हलिउड फिल्मको सूची सार्वजनिक गरेको छ।
- सूचीको शीर्षस्थानमा जेम्स गन निर्देशित फिल्म 'सुपरम्यान' रहेको छ।
- सन् २०२५ का लोकप्रिय अंग्रेजी सिरिजको सूचीमा एचबीओ श्रृंखला 'द ह्वाइट लोटस' शीर्ष स्थानमा छ।
काठमाडौं । सन् २०२५ मा हलिउडका लोकप्रिय फिल्मको सूची सार्वजनिक भएको छ । आइएमडीबीले बुधबार शीर्ष १० सूची सार्वजनिक गरेको हो ।
सूचीको शीर्षस्थानमा जेम्स गन निर्देशित फिल्म ‘सुपरम्यान’ छ । समीक्षकले समेत रुचाएको डीसी स्टुडियोको यो फिल्मले बक्सअफिसमा समेत उत्कृष्ट कमाइ गर्न सक्यो ।
विश्वभरबाट आफ्नो पृष्ठ भिजिट गर्ने २५० मिलियन व्यक्तिको सर्चको आधारमा लोकप्रिय सूची सार्वजनिक गर्ने गरिएको आइएमडीबीले जनाएको छ ।
यसैबीच, सन् २०२५ का लोकप्रिय अंग्रेजी सिरिजको सूची पनि सार्वजनिक भएको छ । जसको शीर्षस्थानमा एचबीओ श्रृंखला ‘द ह्वाइट लोटस’ छ ।
सूचीमा कुन कुन फिल्म छन् ?
१) सुपरम्यान
२) विपोन्स
३) सिन्नर्स
४) वन ब्याटल आफ्टर एनदर
५) जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ
६) फ्रान्केस्टाइन
७) ह्याप्पी गिलमोर २
८) थन्डरबोल्ट्स
९) मिसन इम्पोसिबल : द फाइनल रेकोनिङ
१०) एफ वन
