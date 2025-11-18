नेपाल जेनजीको ‘गुरु राष्ट्र’ : प्रधानमन्त्री

२३ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालमा ‘जेनजीको गुरु राष्ट्र भएको बताएकी छन् ।
जेनजी आन्दोनकारीबीच सहमति भएपछि उनले यहाँको प्रेरणाबाट अन्य मुलुकहरूमा पनि आन्दोलन भइरहेको उल्लेख गरिन् ।
अन्य राष्ट्रहरूमा पनि यस्तो आन्दोलन भएकाले यहाँ भएको सम्झौतालाई समेत उनीहरुले अनुकरण गर्ने भएकाले यसलाई राम्रो बनाउन लाग्दा सहमतिमा केही ढिलाइ भएको उल्लेख गरिन् ।
‘हामी २३ र २४ भदौदेखि नै संघर्षमा छौं । केहीले रात दिन गरेर सम्झौता गर्न तहमा पुर्याए । सम्झौता पूरा गर्न समय लाग्दो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले नेपालको झण्डा देखाएर अन्य राष्ट्रमा पनि प्रदर्शन भएका छन् । नेपाल जेनजीको गुरु राष्ट्र बन्यो ।’
यो आन्दोलनको सम्झौता अन्य मुलुकमा अन्य भाषामा पनि अनुवाद पनि भएर जाँदा पनि त्यसलाई अनुकरण गरुन् भनेर राम्रो बनाउने प्रयास गरिएको बताइन् ।
‘यो हेर्न लायक डकुमेन्ट बन्यो । जेनजी शहीदका पिताले हस्ताक्षर गर्नुभयो । यो कोशेढुंगा हो यसले भोलिको परिवर्तनलाई निर्देश गर्छ,’ उनले भनिन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4