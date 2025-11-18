च्याम्पियन्स लिग फुटबल : रियलमाथि म्यान्चेस्टर सिटीको पुनरागमन जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२५ मंसिर, काठमाडौं । युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलअन्तर्गत गएराति भएको खेलमा इंग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीले स्पेनी महारथी क्लब रियल मड्रिडलाई पराजित गरेको छ ।
रियलकै मैदानमा भएको खेलमा सिटी पुनरागमन गर्दै २-१ ले विजयी भएको हो । सिटीको जितमा निको ओ’रिली र एर्लिङ हालान्डले गोल गरे । रियलका रोड्रिगोले एक गोल गरे ।
खेलका सबै गोल पहिलो हाफमै भए । दोस्रो हाफमा कुनै गोल भएनन् । सुरुवाती अग्रता पनि रियलले नै लिएको थियो ।
२८औं मिनेटमा रोड्रिगोले गोल गर्दै रियललाई अग्रता दिलाएका थिए । ३५औं मिनेटमा ओ’रिलीले बराबरी गोल फर्काए ।
४३औं मिनेटमा हालान्डले पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै सिटीलाई अग्रतामा ल्याए । त्यसपछि दोस्रो हाफमा कुनै गोल भएनन् र सिटी २-१ ले विजयी भयो ।
जितपछि ६ खेलमा १३ अंक भएको सिटी चौथो स्थानमा उक्लिएको छ भने रियल १२ अंकसहित सातौं स्थानमा छ ।
