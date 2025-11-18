छडी माछाको मूल्य बढ्यो, प्रतिकिलो कति ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार बिहीबार छडी माछाको मूल्य प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँले बढेर ३०३ रुपैयाँ पुगेको छ।
- बजारमा रहु माछाको मूल्य प्रतिकिलो ३३० रुपैयाँ र बचुवा माछाको मूल्य २७० रुपैयाँमा स्थिर रहेको छ।
- कालीमाटी बजारमा रहु, बचुवा र छडी गरी तीन प्रकारका माछा पाइन्छन् र मूल्य जात अनुसार फरक–फरक छ।
२५ मंसिर, काठमाडौं । बजारमा छडी माछाको मूल्य बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक अनुसार बिहीबार छडी माछाको मूल्य बढेको देखिएको हो ।
कालीमाटी बजारमा रहु, बचुवा र छडी गरी तीन प्रकारका माछा पाइन्छन् । बजारमा बेच्न राखिएका माछाको जात अनुसार मूल्य पनि फरक–फरक छ ।
आज बिहीबार छडी माछा प्रतिकिलो थोकमा औसत ६३ रुपैयाँ बढेको छ । हिजो प्रतिकिलो २ सय ४० रुपैयाँमा किनबेच भएकोमा आज प्रतिकिलो ३ सय ३ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
यस्तै रहु, बचुवा माछाको मूल्य भने स्थिर छ । बजारमा रहु माछा प्रतिकिलो थोकमा ३ सय ३० र बचुवा माछा २ सय ७० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
