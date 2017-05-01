भृकुटीमण्डपमा एमाले प्रतिनिधिको चहलपहल (तस्वीरहरू )

२८ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनको बन्दसत्र भृकुटीमण्डपमा सुरु हुँदैछ ।
भक्तपुरमा शनिबार उद्घाटन भएको महाधिवेशनको बन्दसत्र सवा १२ बजे भृकुटीमण्डपमा सुरु हुँदैछ ।
बन्दसत्र सुरु हुनुअघि बिहान ९ बजेपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दै छ । बन्दसत्र १२ बजेपछि सुरु हुने भए पनि प्रतिनिधहरु भृकुटीमण्डपमा पुगेका छन् ।
भृकुटी मण्डपमा बिहानैदेखि प्रतिनिधिहरुको चहलपहल बढेको छ । नेताहरूले देशभरबाट आएका प्रतिनिधिलाई आ-आफ्नो दस्तावेज र प्रचार सामग्री वितरण गरिरहेका छन् । बन्द सत्रको समय सरेपछि प्रतिनिधिहरुले प्रचारप्रासार गरिरहेका छन् ।
नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै एमाले महाधिवेशन सोमबार समापन गर्ने तयारी गरिएको छ । यसपटक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षमा दाबी गरेका छन् ।
तस्वीरहरू : दिनेश गौतम ।
