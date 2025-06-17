+
प्याजको भाउ बढ्यो, प्रतिकिलो कति ?

२०८२ मंसिर २८ गते १०:५०
News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकअनुसार सुकेको प्याजको भाउ आज आइतबार प्रतिकिलो औसत ४ रुपैयाँले बढेर ४२ रुपैयाँ पुगेको छ।
  • हिजो शनिबार प्याजको थोक भाउ न्यूनतम ३७ देखि अधिकतम ४० रुपैयाँ र औसत ३८ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो।
  • कात्तिक दोस्रो साता प्याजको थोक भाउ न्यूनतम ३४ देखि अधिकतम ३५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो।

२८ मंसिर, काठमाडौं । बजारमा सुकेको प्याजको भाउ उकालो लागेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले सुकेको प्याजको भाउ बढेको देखाएको हो ।

आज आइतबार प्याजको भाउ प्रतिकिलो औसत ४ रुपैयाँ बढेको छ । हिजो शनिबार प्याज प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ३७ देखि अधिकतम ४० र औसत ३८ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

आज आइतबार भने प्याजको भाउ प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ३८ देखि अधिकतम ४५ र औसत ४२ रुपैयाँ कायम छ । कात्तिक दोस्रो साता भने प्याज प्रतिकिलो थोकमा न्यूनतम ३४ देखि अधिकतम ३५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

प्याजको भाउ
