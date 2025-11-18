+
सरकार निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित छ : कानुनमन्त्री

मन्त्री सिन्हाले निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभालाई अझ जीवन्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसका लागि संसद् सेवाका कर्मचारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २८ गते १३:४६

२८ मंसिर, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकार निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।

१९औँ संघीय संसद् सेवा दिवसको अवसर पारेर आइतबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री सिन्हाले निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभालाई अझ जीवन्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै त्यसका लागि संसद् सेवाका कर्मचारीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

‘हामी निर्वाचनको तयारीमा लागेका छौँ । निर्वाचन गरेपछि प्रतिनिधिसभालाई अझ जीवन्त बनाउन हामी सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको छ । जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था रही कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको संघीय संसद्को विशेष सहयोगीको रूपमा रहेको संसद् सेवालाई लिइन्छ । यो सेवा एक विशिष्टकृत सेवा हो,’ उनले भने ।

उनले कानुनहरू स्पष्ट, सरल, बोधगम्य र पठनयोग्य हुनेगरी निर्माण गर्नका लागि सरकारले अध्ययनको कामलाई अघि बढाएको बताए । त्यसमा संघीय संसद्को सुझाव अति उपयोगी हुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री सिन्हाले कानुन निर्माण गर्ने संघीय संसद्को कामलाई प्रभावकारी बनाउने काममा कर्मचारीहरूको योगदान उल्लेख्य हुने बताए ।

मन्त्री सिन्हाले संघीय संसद्को कामलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित पक्षले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

अनिलकुमार सिन्हा
