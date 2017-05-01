नेतृत्व चयन प्रक्रियामा होमियो एमाले, तस्वीरमा हेर्नुस् बन्दसत्र

२८ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशन अन्तर्गत आजबाट बन्दसत्र सुरु भएको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा दिउँसो सवा तीन बजेबाट बन्दसत्र सुरु भएको छ ।
बन्दसत्रमा २ हजार २६२ जना प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् ।
उनीहरूले १ अध्यक्ष, १ महासचिव, ५ उपाध्यक्ष, ३ उपमहासचिव र ९ सचिवसहित २५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछन् । हिजो भक्तपुरको सल्लाघारीमा महाधिवेशन उदघाटन भएको थियो ।
विधान महाधिवेशन गत भदौमै सम्पन्न गरिसकेकाले आजबाट एमाले सिधै नेतृत्व चयन प्रक्रियामा प्रवेश गर्न लागेको हो ।
नेतृत्वमा हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल दाबेदार छन् । सकेसम्म सहमतिमा, सहमति नभए मतदान प्रक्रियामार्फत् भए पनि नेतृत्व चयन गर्ने एमालेको तयारी छ ।
मतदानमा विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने एमालेले जनाएको छ । एमालेले अन्तिम समयमा विधान संशोधन गर्दै पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाएको छ ।
