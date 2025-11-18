Listen News
News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सर्लाही प्रहरीले लालबन्दी नगरपालिका १४ मायास्थानस्थित ४० बिघा अवैध गाँजा खेती फडानी गरेको छ।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका अनुसार १३० जना नेपाल र सशस्त्र प्रहरी मिलेर २ लाखभन्दा बढी गाँजको बोट फडानी गरेका छन्।
२९ मंसिर, जनकपुरधाम। सर्लाही प्रहरीले ठूलो मात्रामा गाजा फँडानी गरेको छ।
सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका १४ मायास्थान स्थित चुरे क्षेत्रमा लगाइएका ४० बिघा अवैध गाँजा खेती फडानी गरेको हो ।
१३० जना नेपाल तथा सशस्त्र प्रहरी मिलेर ४० बिघा क्षेत्रमा लगाइएको २ लाख भन्दा बढी गाँजको बोट फडानी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ।
