इमर्जिङ नेपालले ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने

- इमर्जिङ नेपालले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट चुक्ता पूँजीको ५.२६३१५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ।
- कम्पनीले ५५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबर लाभांश अर्थ मन्त्रालय र साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि वितरण गर्ने जनाएको छ।
- हाल कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९०५ रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको छ।
२९ मंसिर, काठमाडौं । इमर्जिङ नेपालले सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणा गरेको छ ।
कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५.२६३१५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । यो लाभांश करसहित हो ।
५५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबर लाभांश प्रदान हुने कम्पनीले जनाएको छ । यो लाभांश अर्थ मन्त्रालय तथा आगामी साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपश्चात वितरण हुनेछ ।
बुक क्लोज तथा साधारणसभाको मिति पछि तय हुने कम्पनीले जनाएको छ । हाल यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९०५ रुपैयाँ हाराहारीमा छ ।
