+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इमर्जिङ नेपालले ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २९ गते १०:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इमर्जिङ नेपालले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट चुक्ता पूँजीको ५.२६३१५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ।
  • कम्पनीले ५५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबर लाभांश अर्थ मन्त्रालय र साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि वितरण गर्ने जनाएको छ।
  • हाल कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९०५ रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको छ।

२९ मंसिर, काठमाडौं । इमर्जिङ नेपालले सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणा गरेको छ ।

कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५.२६३१५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । यो लाभांश करसहित हो ।

५५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबर लाभांश प्रदान हुने कम्पनीले जनाएको छ । यो लाभांश अर्थ मन्त्रालय तथा आगामी साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपश्चात वितरण हुनेछ ।

बुक क्लोज तथा साधारणसभाको मिति पछि तय हुने कम्पनीले जनाएको छ । हाल यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९०५ रुपैयाँ हाराहारीमा छ ।

इमर्जिङ नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सरकार दृढ : गृहमन्त्री

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सरकार दृढ : गृहमन्त्री
एमाले महाधिवेशन : उम्मेदवारी दर्ता फारम वितरण सुरु

एमाले महाधिवेशन : उम्मेदवारी दर्ता फारम वितरण सुरु
कांग्रेसले सुदूरपश्चिममा पठायो क्रमसंख्या बिनाका क्रियाशील सदस्यता फारम

कांग्रेसले सुदूरपश्चिममा पठायो क्रमसंख्या बिनाका क्रियाशील सदस्यता फारम
मंगलटार प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्ति मृत फेला

मंगलटार प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्ति मृत फेला
कोरलास्थित सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती

कोरलास्थित सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती
ईश्वर पोखरेल समूहले टुंगो लगायो पदाधिकारी उम्मेदवार

ईश्वर पोखरेल समूहले टुंगो लगायो पदाधिकारी उम्मेदवार

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित