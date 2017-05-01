युनाइटेड इदी मर्दीको बोनस सेयर घोषणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- युनाइटेड इदी मर्दीले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट चुक्ता पूँजीको ५.२६ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ।
- लाभांशमा ०.२६ प्रतिशत कर प्रयोजन र ५ प्रतिशत बोनस सेयर समावेश छ।
- कम्पनीले २ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर आगामी साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपछि वितरण गर्ने जनाएको छ।
२९ मंसिर, काठमाडौं । युनाइटेड इदी मर्दीले सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणा गरेको छ ।
कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५.२६ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । जसमा ०.२६ प्रतिशत कर प्रयोजनका लागि र ५ प्रतिशत बोनस सेयर रहेको छ ।
२ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर प्रदान हुने कम्पनीले जनाएको छ । यो लाभांश आगामी साधारणसभाबाट स्वीकृत भएपश्चात वितरण हुनेछ । हाल यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५६५ रुपैयाँ हाराहारीमा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4