+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेसनल घर निर्माण फेस्ट–२०८२ को प्रायोजकमा शिवम् सिमेन्ट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २ गते १३:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • स्किल सेवा कम्पनी र शिवम् सिमेन्टबीच नेसनल घर निर्माण फेस्ट २०८२ आयोजना तथा प्रबर्द्धनका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
  • नेसनल घर निर्माण फेस्ट २०८२ पुस १२ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा निःशुल्क प्रवेशसहित आयोजना हुनेछ।
  • फेस्टले घर निर्माणसम्बन्धी सिप, परामर्श, सामग्री र प्रविधि प्रस्तुत गर्दै गुणस्तरीय, सुरक्षित र दिगो घर निर्माणको राष्ट्रिय सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

२ पुस, काठमाडौं । स्किल सेवा कम्पनी र शिवम् सिमेन्टबीच नेसनल घर निर्माण फेस्ट २०८२ आयोजना तथा प्रबर्द्धनका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौताअनुसार स्किल सेवाद्वारा आयोजना हुने नेसनल घर निर्माण फेस्ट–२०८२ मा शिवम् सिमेन्ट प्रायोजक (पावर्ड बाइ) को रूपमा आबद्ध भएको हो ।

घर निर्माण, परामर्श तथा प्रविधिमुखी यो राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी २०८२ पुस १२ गतेदेखि १५ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुनेछ । प्रदर्शनी सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क प्रवेश रहने आयोजकले जनाएको छ ।

घरधनी, निर्माण व्यवसायी, इन्जिनियर, आर्किटेक्ट, आपूर्तिकर्ता, विद्यार्थी तथा आम नागरिकलाई लक्षित गरी आयोजना हुने यस फेस्टमा आधुनिक घर निर्माणसम्बन्धी सिप, परामर्श, सामग्री साथै नेपालभरका निर्माण व्यावसायी र प्रविधिहरू एउटै थलोमा प्रस्तुत गरिनेछ । कार्यक्रमले गुणस्तरीय, सुरक्षित र दिगो घर निर्माणबारे राष्ट्रिय सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

एक्पोको विशेष आकर्षणका रूपमा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्ने उद्देश्यसहित संसारकै सबैभन्दा ठूलो इट्टा प्रदर्शनीमा राखिने जानकारी दिइएको छ । उक्त प्रयासले नेपाली निर्माण क्षेत्रको क्षमता र पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने आयोजकको भनाइ छ ।

नेसनल घर निर्माण एक्स्पो–२०८२ ले निर्माण व्यवसायी, इन्जिनियर, आर्किटेक्ट, विद्यार्थी तथा आम उपभोक्तालाई घर निर्माणसम्बन्धी नवीन जानकारी र अनुभव साटासाट गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

५३ ग्रेड र ४३ ग्रेडको ओपीसी सिमेन्ट कम्पनीले उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । देशका राष्ट्रिय गौरवका योजना तथा अन्य ठूला–ठूला परियोजनाका साथै अनेकौं संरचना निर्माणमा समेत शिवम् सिमेन्टले विगत लामो समय देखि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।

नेसनल घर निर्माण फेस्ट शिवम् सिमेन्ट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पोखरा सडक महोत्सवको २७ औं संस्करण पुस १३ गतेदेखि

पोखरा सडक महोत्सवको २७ औं संस्करण पुस १३ गतेदेखि
अमेरिकाले किन बनाउँदैछ प्रविधि दस्ता ?

अमेरिकाले किन बनाउँदैछ प्रविधि दस्ता ?
जनभावना अनुसारको सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न आतुर छु : प्रधानमन्त्री

जनभावना अनुसारको सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न आतुर छु : प्रधानमन्त्री
शपथमा ‘समुन्नत समाजवाद’ शब्दावली परेपछि प्रलोपा बैठकमा उठ्यो प्रश्न

शपथमा ‘समुन्नत समाजवाद’ शब्दावली परेपछि प्रलोपा बैठकमा उठ्यो प्रश्न
भारतमा ४०० करोड क्लबमा ‘धुरन्धर’, दोस्रो हप्तामा धेरै कमाउने रेकर्ड

भारतमा ४०० करोड क्लबमा ‘धुरन्धर’, दोस्रो हप्तामा धेरै कमाउने रेकर्ड
जेनजीहरूले चुनाव हुन दिँदैनौं भन्न मिल्दैन : चिरिबाबु महर्जन

जेनजीहरूले चुनाव हुन दिँदैनौं भन्न मिल्दैन : चिरिबाबु महर्जन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित