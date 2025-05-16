+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : काठमाडौं-७ मा कांग्रेसका १९ जनाको नाम सिफारिस

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २ गते १३:५५
Listen News
0:00
0:30
🔊

२ पुस, काठमाडौं । आशन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ काठमाडौं–७ मा नेपाली कांग्रेसबाट १९ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

क्षेत्रीय कार्यसमितिले पार्टीका महानगर सभापति नीलकाजी श्रेष्ठसहित १९ जनाको नाम काठमाडौं–७ बाट प्रत्यक्षतर्फ जिल्ला कार्यसमितिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

सिफारिस हुनेमा भ्रातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वमहामन्त्री सरोजकुमार थापादेखि पूर्वकेन्द्रीय सदस्य सुशील भट्ट रहेका छन् ।

नेविसंघका पूर्वउपाध्यक्ष प्रमोदहरि गुरागाईं, पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरू सबिन तामाङ, पुनम लामा पनि सिफारिसमा परेका छन् ।

यस्तै नेपाल तरुण दलका पूर्वकेन्द्रीय विनोद पन्त, पूर्वक्षेत्रीय सभापति धर्मराज अर्याल, पूर्वक्षेत्रीय सचिव सुरेन्द्र श्रेष्ठ, अन्जु सिंह चौधरी, दक्ष पौडेल, दिवा शिवाकोटी, गीता न्यौपाने, गोविन्दप्रसाद शर्माको नाम पनि सिफारि गरिएको छ ।

क्षेत्रीय समितिबाट सिफारिस हुनेमा इन्द्रलाल सिंह, प्रशान्तमानसिंह मास्के, राजिव श्रेष्ठ, डा. रामशरण थापलिया र शर्मिला फुँयाल रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ प्रमिलादेवी सिंह डंगोल, विजयबहादुर माली, बासुदेव लामा, कमला राजभण्डारी, अन्जना मास्के, मनोज राना, सरला कोइराला आचार्य, डा. शशी थापा, सिर्जना लामिछाने र हेराकाजी प्रजापतिको नाम सिफारिस भएको छ ।

क्षेत्र नम्बर ७ ले काठमाडौं सभापति कृष्ण बानियाँ (सबुज) लाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको छ  । डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसनका अध्यक्ष सीताराम केसी, डिल्लीराम नकर्मी, नगेन्द्रध्वज कार्की र गोमादेवी पौडेल पनि राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस भएका छन् ।

काठमाडौं ७ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यूएई जाने श्रमिकको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न १३ हजार ९ सय शुल्क

यूएई जाने श्रमिकको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न १३ हजार ९ सय शुल्क
खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकली लिन आएको विमान कलकत्ता डाइभर्ट

खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकली लिन आएको विमान कलकत्ता डाइभर्ट
आईपीएलको मिनी अक्सनपछि कुन टिम कस्तो बन्यो ?

आईपीएलको मिनी अक्सनपछि कुन टिम कस्तो बन्यो ?
नेपाल, अमेरिका र पोल्याण्डको सहकार्यमा फिल्म ‘शिरजरा’ बन्ने

नेपाल, अमेरिका र पोल्याण्डको सहकार्यमा फिल्म ‘शिरजरा’ बन्ने
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनमा मेरो उम्मेदवारी किन ?

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनमा मेरो उम्मेदवारी किन ?
एडीबीले नेपाललाई १४ अर्ब ५९ करोड बराबर ऋण दिने

एडीबीले नेपाललाई १४ अर्ब ५९ करोड बराबर ऋण दिने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित