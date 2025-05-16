+
हुम्ला-काठमाडौं बस सेवा सुरु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २ गते १४:०५
२ पुस, हुम्ला । हुम्ला-काठमाडौं बस सेवा सुरु भएको छ ।

हुम्लादेखि काठमाडौंसम्म बुधबारदेखि पहिलो पटक बस सेवा सुरु भएको हो ।

हुम्ला हिल्सा यातायात प्रालिका सञ्चालक विशाल रोकायाका अनुसार हुम्ला‐सुर्खेत, हुम्ला‐नेपालगञ्ज, हुम्लादेखि काठमाडौंसम्म नियमित बस सेवा सुरु भएको हो ।

हुम्लादेखि सुर्खेतसम्म ५ हजार, हुम्लादेखि नेपालगञ्जसम्म ५ हजार, हुम्लादेखि काठमडौंसम्म ६ हजार ५ सय  रुपैयाँ भाडा दर रहेको उनले बताए ।

हिल्सा यातायातले हुम्लाबाट काठमाडौं र मुगुबाट काठमाडौंसम्म पनि बस सेवा सुरु गरिएको सो प्रालिले जनाएको छ ।

