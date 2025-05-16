Listen News
0:000:30
२ पुस, हुम्ला । हुम्ला-काठमाडौं बस सेवा सुरु भएको छ ।
हुम्लादेखि काठमाडौंसम्म बुधबारदेखि पहिलो पटक बस सेवा सुरु भएको हो ।
हुम्ला हिल्सा यातायात प्रालिका सञ्चालक विशाल रोकायाका अनुसार हुम्ला‐सुर्खेत, हुम्ला‐नेपालगञ्ज, हुम्लादेखि काठमाडौंसम्म नियमित बस सेवा सुरु भएको हो ।
हुम्लादेखि सुर्खेतसम्म ५ हजार, हुम्लादेखि नेपालगञ्जसम्म ५ हजार, हुम्लादेखि काठमडौंसम्म ६ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा दर रहेको उनले बताए ।
हिल्सा यातायातले हुम्लाबाट काठमाडौं र मुगुबाट काठमाडौंसम्म पनि बस सेवा सुरु गरिएको सो प्रालिले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4