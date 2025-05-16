+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सर्लाही ४ मा मापदण्डविपरीत कांग्रेस उम्मेदवार सिफारिस गरिएको आरोप

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते १०:१६

३ पुस, जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेसले सर्लाही क्षेत्र नं. ४ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचननका लागि उम्मेदवार सिफारिस मापदण्ड विपरीत गरेको आरोप लागेको छ ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सर्लाही ४ क्षेत्रीय कार्यसमितिको मंसिर २३ गते भएको बैठकबाट मधेश प्रदेशसभा सदस्य विरेन्द्र प्रसाद सिंहको नाम एकल सिफारिस गरिएको थियो ।

सो सिफारिस मापदण्ड विपरीत भएको नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य इन्जिनियर डा. राजेश्वर सिंह कुशवाहाको आरोप छ ।

कुशवाहाका अनुसार केन्द्रीय समितिले मंसिर १५ र १७ गते पठाएको १० बुँदे मापदण्डमा हाल बहाल प्रदेशसभा सदस्यलाई उम्मेदवार सिफारिस गर्न नपाइने र प्रत्यक्षतर्फ एक महिलासहित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर मापदण्डविपरीत हाल बहाल प्रदेशसभा सदस्य सिंहको नाम एकल रूपमा सिफारिस गरिएको र आफ्नो उम्मेदवारी निवेदनसमेत दर्ता नगरिएको आरोप उनले बताए ।

दावेदारी नै प्रस्तुत नगरेका व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी र बाहुबली प्रवृत्ति भएको कुशवाहाको आपति छ ।

उनले यसबारे मंसिर २४ गते नै केन्द्रीय तथा प्रदेश पदाधिकारीलाई जानकारी गराइसकेको उल्लेख गर्दै, मंसिर २५ गते केन्द्रबाट पुन: मापदण्ड पालना गर्न जारी परिपत्रको आधारमा उक्त सिफारिस निर्णय अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेका छन्  ।

केन्द्रीय निर्देशनअनुसार आफ्नो उम्मेदवारी समावेश गरी पुन: निष्पक्ष रूपमा सिफारिस गर्न क्षेत्रीय कार्यसमितिसँग उनले आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बैतडीबाट सिफारिसमा नपरेका आकांक्षीकोे निवेदन कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा 

बैतडीबाट सिफारिसमा नपरेका आकांक्षीकोे निवेदन कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा 
यी हुन् सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रमा सिफारिस भएका कांग्रेसका उम्मेदवारहरू (सूची)

यी हुन् सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रमा सिफारिस भएका कांग्रेसका उम्मेदवारहरू (सूची)
संसद् पुनर्स्थापना माग्ने कांग्रेस पूर्वसांसदमा शेखरका पनि थपिए, हस्ताक्षर धमाधम

संसद् पुनर्स्थापना माग्ने कांग्रेस पूर्वसांसदमा शेखरका पनि थपिए, हस्ताक्षर धमाधम
कांग्रेस उम्मेदवार सिफारिस : समय घर्कियो, दुई दर्जन क्षेत्रले पठाएनन् नाम

कांग्रेस उम्मेदवार सिफारिस : समय घर्कियो, दुई दर्जन क्षेत्रले पठाएनन् नाम
सभापतिमा देउवाको समर्थन पूर्णबहादुरलाई ?

सभापतिमा देउवाको समर्थन पूर्णबहादुरलाई ?
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद भएका जमसम्पर्क समितिमा सिधै केन्द्रले हेर्ने

कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद भएका जमसम्पर्क समितिमा सिधै केन्द्रले हेर्ने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित