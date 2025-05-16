सन नेपाल लाइफको सेयर बोनससहित २०.२६ प्रतिशत लाभांश घोषणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट चुक्ता पूँजीको २०.२६३२ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ।
- लाभांशमा १५.२६३२ प्रतिशत नगद र ५ प्रतिशत सेयर बोनस समावेश गरिएको छ।
- नियामक बीमा प्राधिकरण र आगामी साधारणसभामा प्रस्ताव पेश गरिने र स्वीकृत भएपछि वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ।
३ पुस, काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सेयरधनीका लागि सेयर बोनस र नगद लाभांश घोषणा गरेको छ ।
कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट चुक्ता पूँजीको २०.२६३२ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको हो ।
जसमा १५.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश र ५ प्रतिशत सेयर बोनस रहेको छ । नियामक बीमा प्राधिकरण र आगामी साधारणसभामा सो प्रस्ताव लगिने र प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि वितरण हुने कम्पनीले जनाएको छ । हाल यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५११ रुपैयाँ छ ।
