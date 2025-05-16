आँखा तन्काएको फोटोले जातिवादको विवाद निम्ताएपछि मिस फिनल्याण्डको ताज खोसियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- थाइल्याण्डमा भएको मिस युनिभर्स प्रतियोगितामा फिनल्याण्डकी सारा डिजाफ्सेको जातिवाद विवादका कारण ताज खोसिएको छ।
- डिजाफ्सेले आफ्नो आँखाको कुना तानेर ‘चिनियाँसँग खाना खाँदै’ क्याप्सनसहित फोटो अपलोड गरेपछि जापान, दक्षिण कोरिया र चीनमा विरोध भएको छ।
- फिनल्याण्डका प्रधानमन्त्री पेट्टेरी ओर्पोले उक्त इशारालाई ‘विचारहीन र मूर्ख’ भनेका छन् र डिजाफ्सेको ताज खोस्नु आवश्यक निर्णय भएको बताइएको छ।
काठमाडौं । एउटा तस्वीरले जातिवादको अन्तर्राष्ट्रिय विवाद निम्ताएपछि गत महिना थाइल्याण्डमा भएको मिस युनिभर्स प्रतियोगितामा फिनल्याण्डकी प्रतिनिधित्व गर्ने सारा डिजाफ्सेको ताज खोसिएको छ ।
एसियाली वर्ण विशेषतालाई खिल्ली उडाउने इशारा गरेको जस्तो देखिने उनको उक्त फोटो यतिबेला भाइरल बनिरहेको छ । २२ वर्षीया डिजाफ्सेले आफ्नो आँखाको कुना तानेको तस्बिर अपलोड गरिन्, जसमा ‘चिनियाँसँग खाना खाँदै’ भनेर क्याप्सन लेखिएको थियो ।
यो इशारालाई पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा आपत्तिजनक मानिन्छ र यसले जापान, दक्षिण कोरिया र चीनमा क्रुद्ध प्रतिक्रियाहरू निम्ताएको छ ।
यो विवाद ब्यूटी पेजेन्ट समुदायभन्दा पनि बाहिर फैलिएको छ । फिनल्याण्ड र यसको राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी फिनएयरमाथि पनि आलोचना भएको छ । फिनल्याण्डको राजनीतिक नेतृत्वबाट समेत निन्दा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पेट्टेरी ओर्पोले सोमबार यस्तो इशारा गर्नु “विचारहीन र मूर्ख’ भएको बताए र यो घटनालाई देशको लागि “हानिकारक’ भनेर टिप्पणी गरे ।
घटनापछि १२ डिसेम्बरमा डिजाफ्सेको ताज खोसिएको छ ।
फिनिस ट्याब्लोइड इल्टा-सनोमटका अनुसार, डिजाफ्सेले उक्त इशारा खानाको समयमा टाउको दुखेको प्रतिक्रिया भएको दाबी गरिन् र आपत्तिजनक क्याप्सन चाहिँ उनका एक साथीले उनको सहमति बिना थपेको बताइन् ।
उनले पछि इन्स्टाग्राममा माफी माग्दै भनिन्, ‘यो पोस्टले धेरै मानिसमा नराम्रो भावना जगाएको छ । त्यो कुनै पनि हिसाबले मेरो उद्देश्य थिएन । मेरो लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको मानिसहरू, उनीहरूको पृष्ठभूमि र भिन्नताहरूको सम्मान हो ।’
यो मुद्दाले फिनल्याण्डमा जातिवादमाथिको बहसलाई पनि पुनः सुरु गरेको छ । एक जापानी बासिन्दाले एसियाली विरोधी भेदभावको अनुसन्धानको लागि आह्वान गर्दै एक हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेका छन्, जसमा आइतबारसम्ममा ७,००० भन्दा बढी हस्ताक्षर जम्मा भइसकेका थिए ।
मिस फिनल्याण्ड अर्गनाइजेसनले डजाफ्सेको उपाधि हटाउनु ‘कठिन तर आवश्यक’ निर्णय भएको बताएको छ ।
“मिस फिनल्याण्डले रोल-मोडेलको हैसियत राख्छिन्, जसको लागि सबै मानिसलाई उनीहरूको उत्पत्ति, पृष्ठभूमि वा उपस्थिति जस्तोसुकै भए पनि सम्मान गर्न आवश्यक छ’ संस्थाले भनेको छ ।
“यी घटनाहरूले पुर्याएको क्षतिको लागि हामी एसियाली समुदायप्रति गहिरो दुःखी छौं । कुनै पनि रूपमा जातिवाद कहिल्यै स्वीकार्य हुँदैन ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4