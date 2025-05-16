+
एमाले उपमहासचिव अपडेट : शीर्ष तीनमा परेनन् विष्णु रिमाल, पहिलो स्थानमा लेखराज भट्ट

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते १२:३३

३ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ ।

पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार ओली प्यानलका नेताहरूको अग्रता देखिन्छ ।

तीन जनाका लागि भएको उपमहासचिव पदमा लेखराज भट्टले अग्रता लिएका छन् । उनले ७ सय ३४ मत प्राप्त गरेका छन् ।

त्यस्तै, योगेश भट्टराई दोस्रो स्थानमा छन् । उनले ७ सय ९ मत प्राप्त गरेका छन् । तेस्रो स्थानमा रघुवीर महासेठ ६८९ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन् ।

विष्णु रिमालले ५४० मत प्राप्त गरेका छन् । उनी शीर्ष तीनमा पर्न सकेका छैनन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वासपात्र मानिने रिमाल शीर्ष तीनमा नपर्दा पार्टी पंक्तिभित्र चर्चा भइरहेको छ ।

आनन्द प्रसाद पोख्रेलले ३३४, राजेन्द्र प्रसाद गौतमले १४० र वैजनाथ चौधरीले २७१ मत प्राप्त गरेका छन् ।

नेकपा एमाले
