+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमाले मतगणना अपडेट : अधिकांश ओली प्यानलकै उम्मेदवार अगाडि

अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली, महासचिवमा शंकर पोखरेलले सुरुदेखि नै अग्रता बनाइरहेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते १२:४२

३ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना जारी छ ।

बुधबारदेखि भएको मतदान बिहीबार बिहान सकिएसँगै अहिले मतगणना भइरहेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले गणना सुरु भएको ३ घण्टाभित्र परिणाम आइसक्ने बताएको छ ।

यसैबीच अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार, ओली प्यानलकै वर्चश्व देखिएको छ ।

अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली, महासचिवमा शंकर पोखरेलले सुरुदेखि नै अग्रता बनाइरहेका छन् ।

पछिल्लो परिणाम अनुसार, ओलीले ८४३ र ईश्वर पोखरेलले २९६ मत प्राप्त गरेका छन् । महासचिवमा शंकर पोखरेलले ६१३ मत प्राप्त गरेका छन् भने सुरेन्द्र पाण्डेले ५२६ मत प्राप्त गरेका छन् ।

त्यस्तै, उपाध्यक्षमा पनि ओली प्यानलबाटै उम्मेदवार बनेकाहरूको अग्रता देखिन्छ । उपाध्यक्षमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अग्रता लिएका छन् । उपाध्यक्षको दोस्रो स्थानमा विष्णु प्रसाद पौडेल छन् । त्यसपछि राम बहादुर थापा छन् । उनीहरू ओली प्यानलका हुन् ।

उपमहासचिवमा ओली प्यानलबाट लेखराज भट्ट र रघुवीर महासेठ अगाडि छन् । योगेश भट्टराई तेस्रो नम्बरमा छन् । भट्टराई ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए ।

सचिवमा पनि महेश बस्नेत, छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा कुमारी अर्याल, शेरधन राई अगाडि छन् । उनीहरू सबै ओली प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।

नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एमाले उपमहासचिव अपडेट : शीर्ष तीनमा परेनन् विष्णु रिमाल, पहिलो स्थानमा लेखराज भट्ट

एमाले उपमहासचिव अपडेट : शीर्ष तीनमा परेनन् विष्णु रिमाल, पहिलो स्थानमा लेखराज भट्ट
एमाले प्रारम्भिक मतपरिणाम : महासचिवमा शंकरको अग्रता

एमाले प्रारम्भिक मतपरिणाम : महासचिवमा शंकरको अग्रता
एमाले प्रारम्भिक मतपरिणाम : ओली १५६, पोखरेल ६७

एमाले प्रारम्भिक मतपरिणाम : ओली १५६, पोखरेल ६७
एमाले मतगणना अपडेट : परिणाम आउन ३ घण्टा लाग्ने, दुवैतर्फका ५/५ प्रतिनिधि बस्ने

एमाले मतगणना अपडेट : परिणाम आउन ३ घण्टा लाग्ने, दुवैतर्फका ५/५ प्रतिनिधि बस्ने
एमाले मतगणना अपडेट : चिप्स निकाल्ने काम सकियो, मतगणना सुरु

एमाले मतगणना अपडेट : चिप्स निकाल्ने काम सकियो, मतगणना सुरु
एमाले मतगणना अपडेट : १० वटा मेसिनको चिप्स निकाल्न बाँकी, सबै परिणाम एकैसाथ सुनाइने

एमाले मतगणना अपडेट : १० वटा मेसिनको चिप्स निकाल्न बाँकी, सबै परिणाम एकैसाथ सुनाइने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित