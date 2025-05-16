एमाले मतगणना अपडेट : अधिकांश ओली प्यानलकै उम्मेदवार अगाडि

३ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना जारी छ ।
बुधबारदेखि भएको मतदान बिहीबार बिहान सकिएसँगै अहिले मतगणना भइरहेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले गणना सुरु भएको ३ घण्टाभित्र परिणाम आइसक्ने बताएको छ ।
यसैबीच अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार, ओली प्यानलकै वर्चश्व देखिएको छ ।
अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली, महासचिवमा शंकर पोखरेलले सुरुदेखि नै अग्रता बनाइरहेका छन् ।
पछिल्लो परिणाम अनुसार, ओलीले ८४३ र ईश्वर पोखरेलले २९६ मत प्राप्त गरेका छन् । महासचिवमा शंकर पोखरेलले ६१३ मत प्राप्त गरेका छन् भने सुरेन्द्र पाण्डेले ५२६ मत प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, उपाध्यक्षमा पनि ओली प्यानलबाटै उम्मेदवार बनेकाहरूको अग्रता देखिन्छ । उपाध्यक्षमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अग्रता लिएका छन् । उपाध्यक्षको दोस्रो स्थानमा विष्णु प्रसाद पौडेल छन् । त्यसपछि राम बहादुर थापा छन् । उनीहरू ओली प्यानलका हुन् ।
उपमहासचिवमा ओली प्यानलबाट लेखराज भट्ट र रघुवीर महासेठ अगाडि छन् । योगेश भट्टराई तेस्रो नम्बरमा छन् । भट्टराई ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए ।
सचिवमा पनि महेश बस्नेत, छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा कुमारी अर्याल, शेरधन राई अगाडि छन् । उनीहरू सबै ओली प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।
