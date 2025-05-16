+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमालेमा मत अपडेट : पदाधिकारीमा पूर्वमाओवादी नेताहरू ‘ग्रिन जोन’मा

यसअघि माओवादी केन्द्रमा रहेका नेताहरूले अग्रता बढाइरहेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते १३:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेको महाधिवेशनको छैटौँ दिनमा मतगणना जारी छ र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका धेरै उम्मेदवारले अग्रता बढाइरहेका छन्।
  • पूर्वमाओवादी नेताहरू विष्णुप्रसाद पौडेल र रामबहादुर थापा 'बादल' क्रमशः ८४६ र ७७४ मतसहित पदाधिकारी पदमा अग्रता बढाइरहेका छन्।
  • उपमहासचिवका उम्मेदवार लेखराज भट्ट सबैभन्दा धेरै ७३४ मतसहित अग्रतामा छन् र महाधिवेशनमा २२६३ प्रतिनिधि मध्ये ३६ जनाले मतदाधिकार प्रयोग गरेका छैनन्।

३ पुस, काठमाडौँ । नेकपा एमालेको महाधिवेशन सुरु भएको छैटौँ दिन आज मतगणना जारी छ । जारी गणनाअनुसार पदाधिकारीका उम्मेदवारमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका धेरै उम्मेदवारले अग्रता बढाइरहेका छन् ।

एमालेको जारी महाधिवेशनमा अध्यक्षमा ओली र ईश्वर पोखरेल प्यानलसहित चुनावी मैदानमा छन् । एमालेमा यसअघि माओवादी केन्द्रमा रहेका नेताहरूले अग्रता बढाइरहेका छन् । ४० वटा मेसिनका ११३९ मत गणना हुँदा पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ७७४ मत ल्याएका छन् । उनीभन्दा अघि विष्णुप्रसाद पौडेलले ८४६ मत ल्याएका छन् ।

त्यस्तै माओवादी पृष्ठभूमिका अर्का नेता लेखराज भट्ट हुन् । उनी उपमहासचिवको उम्मेदवार हुन् । उनी उपमहासचिवमा सबैभन्दा धेरै मतका साथ अग्रतामा छन् । उनले ७३४ मत ल्याएका छन् ।

एमालेको महाधिवेशनमा २२६३ प्रतिनिधि चयन भएका थिए । यीमध्ये ३६ जनाले मतदाधिकार प्रयोग गरेनन् ।

एमाले महाधिवेशन नेकपा एमाले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित